Et større spil om Brøndby-talentet Anis Ben Slimane kan udspille sig denne sommer.

Brøndby vil meget gerne forlænge kontrakten med talentfulde den 19-årige midtbanespiller. Det fortalte fodbolddirektør Carsten V. Jensen i maj til Ekstra Bladet og insinuerede, at det handlede om at belønne ham for en god periode.

Men der kan måske være andre bagtanker med en sådan forlængelse, for ifølge B.T.s oplysninger begynder større klubber at rykke på sig i forhold til Anis Ben Slimane. De lige nu mest interesserede skulle være italienske AC Milan og engelske Crystal Palace.

Og specielt AC Milan har holdt øje med den 19-årige midtbanespiller i et godt stykke tid. Faktisk siden de var til stede til Brøndbys testkamp mod IFK Norrköping i januar.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Siden da har chefscout Geoffrey Moncada set sig så lun på Brøndby-talentet, at han også har forhørt sig i Ben Slimanes bagland for at få endnu mere information om den 19-årige centrale midtbanespiller.

Imens større klubber altså har set sig varme på Slimane, forsøger Carsten V. Jensen at skrue en ny aftale sammen til den unge spiller,

»Ja, det er lidt vildt. Selvfølgelig er det dejligt med noget anerkendelse fra en direktør, men det gør ikke nogen forskel for mig. Det er et skulderklap. I sidste ende handler det om fodbolden og at udvikle sig og præstere godt,« sagde Slimane i slutningen af maj til tipsbladet.dk.

Skulderklap har der været nok af i form af minutter på banen efter vinterpausen, hvor Slimane har arbejdet sig ind som fast starter på Niels Frederiksens Brøndby-hold.

Og det er netop den spilletid, som fodbolddirektør Carsten V. Jensen gerne vil belønne - samtidig med at han muligvis også er opmærksom på interessen for Anis Ben Slimane, som kun har været i Brøndby i et år.

Det år kan vise sig at blive mange penge værd for klubben fra Vestegnen, hvis enten AC Milan eller en af de andre interesserede klubber vælger at sende et bud af sted denne sommer.

Du kan få mange flere Brøndby-nyheder i B.T.s podcast Transfervinduet, som du kan høre i afspilleren herunder.