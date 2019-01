En af Superligaens hotteste salgsvarer, FC Midtjylland-angriber Paul Onuachu, kan være på vej til tyrkisk fodbold.

Flere store tyrkiske medier skriver, at storklubben Galatasaray har budt i omegnen af syv millioner euro for nigerianeren (52 millioner kroner). Det samme erfarer B.T Sport.

Ifølge avisen Hürriyet har FC Midtjylland afvist tyrkernes bud. De danske mestre skulle forlange helt op mod 10 millioner euro for Onuachu.

Den 24-årige angriber er en eftertragtet herre. I sidste uge var det den belgiske topklub Genk, som sendte bud på Onuachu til Herning. Men her afviste FCM-ledelsen også buddet, som lød på omkring fem millioner euro (37 millioner kroner).

Erik Sviatchenko (28), FC Midtjylland, Paul Onuachu (33), FC Midtjylland og Manjrekar James (25), FC Midtjylland, under FC Midtjyllands træningslejr i Dubai mandag den 28. januar 2019. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Erik Sviatchenko (28), FC Midtjylland, Paul Onuachu (33), FC Midtjylland og Manjrekar James (25), FC Midtjylland, under FC Midtjyllands træningslejr i Dubai mandag den 28. januar 2019. Foto: Anders Kjærbye

Genk forsøgte sig også med at gøre danske Marcus Ingvarsten til en del af en eventuel handel. Men parterne er ikke nået til enighed om en sådan løsning.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Ingvartsen gerne udlejes, da han ikke får meget spilletid i Genk, men det bliver altså ikke i FCM, at den tidlgere superliga-topscorer kommer på græs.

Paul Onuachu, der kom til FC Midtjyllands akademi allerede i 2012, har kontraktudløb på heden i sommeren 2020. I denne sæson har han nettet 11 gange i Superligaen, hvilket gør ham til klubbens topscorer.

Ifølge B.T.s oplysninger har der gennem hele januar været stor interesse for Paul Onuachu, som FC Midtjylland satser på at score en stor milliongevinst på.

Paul Onuachu kan blive FCM's næste store kassesalg. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Paul Onuachu kan blive FCM's næste store kassesalg. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Det virker dog mest realistisk, at det først bliver til sommer, at han ryger afsted. Men det kan hurtigt ændre sig, hvis de helt rigtige kæmpebud lander på klubledelsens bord, inden transfervinduet smækker i ved midnatstid på torsdag.

B.T.s kilder fortæller samtidig samstemmende, at FC Midtjylland er i markedet efter en ny angriber, som de gerne smider et stort millionbeløb efter.

Midtjydernes jagt på denne angriber hænger ikke nødvendigvis sammen med et eventuelt salg af Paul Onuachu, da mesterholdet uanset nigerianerens fremtid mener at have brug for mere 'firepower' i offensiven til foråret, hvor de skal jagte FCK i kampen om guldet.

Husk, at B.T Sport dækker den sidste dag i transfervinduet LIVE fra morgen til midnat på torsdag.