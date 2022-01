Det er en aften på stadion i Odense, som de fremmødte tilskuere aldrig vil glemme.

Efter 8 minutter og 17 sekunder blev pokalkampen mod Randers 12. december stoppet for at hylde klublegende Lars Høgh, der blot få dage forinden tabte en lang kamp mod kræft i bugspytkirtlen.

OB-fans hyldede Lars Høgh på rørende vis med store klapsalver, sang, bannere og romerlys.

For pyroteknikken har OB får 30.000 kroner i bøder og to personer har fået et års karantæne fra stadion. Nu reagerer DBU på dommen.

Det her er romerlysene under hyldesten af Lars Høgh, som nu koster OB 30.000 kroner i bøde. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Det her er romerlysene under hyldesten af Lars Høgh, som nu koster OB 30.000 kroner i bøde. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Jeg kan godt se, det virker bemærkelsesværdigt og kynisk, men jeg vil gerne understrege, at der findes ikke undtagelsesepisoder, når det gælder sikkerhed,« siger Jens Hjortskov, formand for DBU's disciplinærudvalg, til B.T. og fortsætter:

»Jeg må indrømme, at dommen også gjorde ondt på os, men vi kan ikke gå på kompromis med vores arbejde, når det handler om sikkerhed. Der er vi på mange måder en kynisk instans.«

I kendelsen fra Fodboldens Disclipinærinstans fremgår det, at der under hyldesten til Lars Høgh blev affyret 15-25 former for pyroteknik. Og til trods for omstændighederne kalder Jens Hjortskov det ikke for en hård straf.

»Straffen er på ingen måde høj. Med i beløbet skal man også tage højde for klubbens tidligere sanktioner og omfanget af pyro – altså risici.«

»Det havde været en helt anden sag, hvis OB havde anmeldt hyldesten inden kampen. Så kunne man måske have koordineret noget med beredskabet, men det er spekulation,« siger formanden DBU's disciplinærudvalg.

B.T. har været i kontakt med OB, men klubben ønsker ikke at kommentere deres holdning til, at klubbens fans har fået en straf for at hylde klublegenden.