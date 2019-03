Ny træner, ny sportsdirektør, nye budgetter og nye spillere. Men hvem er det, der skal ud, når Brøndby skal hente millioner til sommer?

Brøndby står midt i en brydningstid, hvor valgene og beslutningerne kommer til at definere de næste års succes eller fiasko.

Netop nu leder klubben efter Alexander Zornigers permanent afløser, mens Ebbe Sand stadig indretter sit sportsdirektørkontor. Men der kommer endnu mere gang i svingdøren de kommende måneder.

Onsdagens opdatering af klubbens Strategi 6.4 peger direkte ind i en sommer, hvor Ebbe Sands kontor forhåbentlig er færdigindrettet. For sportsdirektøren og resten af den sportslige ledelse får travlt. Rigtig travlt.

Et oppumpet sportsligt budget peger utvetydigt i retning af mange nye spillere. Det samme gør Brøndbys manglende resultater og det faktum, at en ny træner og en ny sportsdirektør til sommer skal sætte deres præg på en trup med åbenlyse mangler.

Samtidig skal der sælges ud af den spillertrup, der for ti måneder siden var en islandsk overtidsscoring fra et dansk mesterskab, men som nu kæmper for en plads i top-seks.

En udrensning står for døren, når en ny træner træder til. Samtidig har de blå-gule i det netop offentliggjorte regnskab forpligtet sig til at sælge spillere for 44 millioner kroner. Det er mange penge for en klub, der de seneste mange år ikke har haft historik for store salg.

Så hvordan kan Brøndby leve op til det løfte? Hvem skal sælges - og hvilke værdier er der overhovedet i Brøndby-truppen?

B.T. har allieret sig med flere agenter med både dansk og international indsigt, der har givet en hjælpende hånd i forhold til at værdiansætte Brøndbys spillere. De 44 millioner kroner er ikke en umulighed - men det kræver salg af klubbens største profiler.

De store, oplagte salg:



Hany Mukhtar

Chance for salg: Meget stor

Anslået salgspris: 25-30 millioner kroner

Det er til sommer, Hany Mukhtar skal sælges. Ingen tvivl om det. Det har været planen, at tyskeren skulle udløse et storsalg, lige siden han kom til klubben. Det skal ske nu. Mukhtar er klar, Brøndby er klar - og pilen peger mod belgiske Genk, der bød i januar og formentlig gør det igen til sommer. Lige nu er problemet, at Mukhtar falder i værdi uge for uge. En pris på tre til fire millioner euro ligner derfor det mest sandsynlige. Men som med alle spillere handler det om efterspørgsel. Jo flere interesserede klubber, des højere pris.

Simon Tibbling

Chance for salg: Stor

Anslået salgspris: 10-15 millioner kroner

Kan Brøndby sælge Mukhtar og Tibbling, kan klubben næsten være i mål i forhold til målet om at sælge spillere for 44 millioner kroner. Tibbling er klar til næste step, han har kvaliteterne, men spilletiden er begrænset. I sommer bød FC København 19 millioner plus bonusser, men siden er svenskerens værdi faldet betragteligt. Udenlandske klubber var også på banen sidste sommer, men de beløb, der var på banen, var milevidt fra Brøndbys krav. Efter en turbulent sæson kan Brøndby ikke forvente at få det beløb, FCK bød i sommer. De må indstille sig på mindre.

Millioner på mellemniveau:



Lasse Vigen

Chance for salg: Middel

Anslået salgspris: 6-8 millioner kroner

Lasse Vigen har haft det svært, men han har stadig en alder og et navn, der kan åbne døren til udlandet. Den tidligere U21-anfører passer måske ikke optimalt til Brøndby lige nu, men hans tid i England er med til at drive hans værdi en smule op. Midtbanespilleren kan derfor være et muligt salgsemne.

Josip Radosevic

Chance for salg: Middel

Anslået salgspris: 6-8 millioner kroner

De elsker ham i Brøndby, og det kroatiske midtbaneanker har da også spillet sig op efter en skidt start. Men præstationerne svinger fortsat for Radosevic, der kom til vestegnen som afløser for Christian Nørgaard sidste sommer. Han kan ikke leve op til forgængerens niveau, men i Brøndby tror man på, at der kan komme bud på den tidligere Napoli-spiller til sommer. Men kommer de - og er de i givet fald store nok?

Jens Martin Gammelby

Chance for salg: Lille

Anslået salgspris: 6-7 millioner kroner

Gammelby kostede Brøndby hele 11 millioner kroner, da han sidste sommer blev købt hos Silkeborgs Superliga-nedrykkere. Men højrebacken har indtil nu langt fra levet op til den høje pris. Efter en hård tid under Alexander Zorniger er den tidligere ligalandsholdsspiller først for nylig blevet fast mand i kølvandet på Johan Larssons farvel. Skal Gammelby videre allerede til sommer, bliver det med tab til følge for Brøndby. Derfor - og fordi han stadig kan komme tilbage på topspiller-sporet - ligger et salg ikke umiddelbart i kortene.

Spørgsmålstegnene:



Marvin Schwäbe, Anthony Jung, Hjörtur Hermannsson, Besar Halimi, Dominik Kaiser, Mikael Uhre og Kevin Mensah skønnes alle at have en værdi i kategorien mellem en til fem millioner kroner. Men spørgsmålet er, om efterspørgslen er til stede. Kasper Fisker var et oplagt salgsobjekt i forhold til flere Superliga-klubber, men han er ude resten af sæsonen med en skade. Paulus Arajuuri og Ante Erceg var ifølge B.T.s oplysninger på markedet i januar, men Brøndbys priskrav på fire til seks millioner kroner var for høje til at generere konkret interesse. Arajuuri har til sommer et halvt år tilbage af sin kontrakt.

De unge wild cards:



Morten Frendrup

Chance for salg: ??

Anslået salgspris: ??

Alder betyder alt på nutidens transfermarked, og netop dén har 17-årige Morten Frendrup med sig. Vi har set både FC Nordsjælland, FC København og FC Midtjylland sælge teenagere for store millionbeløb, men om Brøndby også kan benytte denne genvej med Frendrup er indtil videre et åbent spørgsmål. Midtbanespilleren er talentfuld, men er han talentfuld nok - og vil Brøndby i givet fald sælge? Frendrup har kun spillet 14 minutters Superliga-fodbold i denne sæson. Så han er et vaskeægte wildcard.

Joel Kabongo

Chance for salg: ??

Anslået salgspris: ??

Joel Kabongo burde egentlig ikke være noget iøjnefaldende salgsemne for Brøndby. Og det er bestemt heller ikke sikkert, at han er det. Men sidste sommer stod belgiske Gent, der nu har Jess Thorup ved roret, angiveligt klar med 15 millioner kroner for forsvarsspilleren. Det var dengang Kabongo var fast mand. Siden efteråret har han ingen spilletid fået, og det er med sikkerhed gået kraftigt ud over midterforsvarerens værdi. Men kan 20-årige Kabongo kæmpe sig tilbage på holdet de kommende uger, har han fysikken og alderen til at være interessant for andre klubber.

Næppe til salg:



Kamil Wilczek

Der var jubel på Vestegnen, da polakken forlængede sin kontrakt omkring nytår. Brøndby har nu papir på topscoreren frem til sommeren 2021, og det vil ikke give nogen mening at sælge ham denne sommer. For det første udgør 31-årige Wilczek en væsentlig større værdi på banen, end han gør uden for. Hans alder gør ham kort sagt svær at sælge for et beløb, der vil give økonomisk mening. For det andet var interessen for angriberen ikke stor i vinter, selv om han stod til et gratis skifte.

Simon Hedlund

Den svenske offensivspiller er lige trukket i Brøndby-trøjen, så det er svært at få øje på, hvorfor han skulle smide den igen allerede til sommer. Brøndby betalte knap to millioner for hurtigløberen, der blev hentet i tyske Union Berlin. Til sommer har han endnu ikke opbygget en værdi, hvor et salg vil give mening.

Anfører Benedikt Röcker og reservekeeper Benjamin Bellot har kontraktudløb til sommer og repræsenterer derfor ingen værdi netop nu. Nikolai Laursen er lejet i hollandske PSV Eindhoven.