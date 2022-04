Normalt er et københavnsk derby lig med masser af larm og sang fra tribunerne, men i den første halve time af mandagens kamp mellem FCK og Brøndby bliver der ganske stille i Parken.

Flere af FC Københavns fangrupperingeringer har i hvert fald besluttet at indføre et tifo- og stemningsboykot under opvarmningen og i den første halve time af mandagens brag mod Brøndby.

Og de opfordrer deres medfans til at følge trop.

Det sker i protest mod Divisionsforeningens beslutning om, at der ikke må være udebane-fans på stadion, når ærkerivalerne FCK og Brøndby støder ind i hinanden i de to kommende derbyer i slutspillet af denne sæson. Det første spilles på mandag, og det andet spilles i Brøndby den 8. maj.

»Som vi allerede meldte klart ud efter offentliggørelsen, er vi fortsat imod kollektive sanktioner, og det nye forbud er ingen undtagelse. Derfor kommer vi nu med en opfordring om fælles stemningsboykot i hele Parken under opvarmningen og af de første 30 minutter af kampen i det kommende derby, for at udtrykke vores modstand mod kollektive sanktioner samt vise hvilke konsekvenser et sådanne forbud kan have for fremtidige derby-kampe.«

»Der vil i perioden ikke være nogen organiseret visuel eller vokal stemning fra tribunerne, og vi håber, at alle medfans vil støtte op om dette tiltag indtil kampens 30. minut,« skriver fangrupperingerne F.C. København Fanclub, Sektion 12 Foreningen, Tifogruppen og Urban Crew i en fælles meddelelse.

Divisionsforeningen tog i februar beslutningen om at udelukke udefans til de københavnske derbyer efter dialog med Københavns Politi og Københavns Vestegns politi og en anmodning fra politiet.

Det skete på baggrund af urolighederne ved de tidligere derbyer i sæsonen, og udelukkelsen var en del af flere sanktioner i en ny sikkerhedspakke, som Divisionsforeningen vedtog.

Fangrupperingerne mener ikke, at de kollektive sanktioner er vejen frem, og det er altså årsagen til, at man nu vil boykotte stemningen i den første halve time mandag klokken 16.00.

Klubbens spillere og ledelse er blevet informeret om den planlagte boykot, og man glæder sig over at have mødt forståelse, lyder det i meddelelsen.

Selv om der ikke må komme Brøndby-fans til mandagens opgør, så melder FC København tæt på udsolgt her tre dage før kampen. Tidligere fredag meldte klubben, at der kun er omkring 500 billetter tilbage.