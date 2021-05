Der venter AaB-stjernen Lucas Andersen en længere pause fra fodboldbanen.

Det står klart, efter han måtte skiftes ud i kampen mod Sønderjyske, oplyser AaB.

»Lucas Andersen måtte i mandagens duel mod SønderjyskE lade sig udskifte i det 16. minut med en knæskade, og de efterfølgende undersøgelser har vist det værst tænkelige udfald,« lyder det fra klubben.

For den 26-årige profil er blevet ramt af en korsbåndsskade.

Foto: Frank Cilius

»Først og fremmest er det selvfølgelig allerværst for Lucas, der her i foråret har kæmpet hårdt for at vende tilbage til banen, og han er helt forståeligt ramt lige nu,« siger klubbens sportschef Inge André Olsen og fortsætter:

»Vi vil i forløbet hjælpe ham bedst muligt, så han kan komme tilbage i sin bedste udgave, men samtidig er det vigtigt, at vi som hold og som trup holder fokus og viser, at vi ligesom i vores seneste kamp mod SønderjyskE kan præstere stærkt, og det gælder allerede igen på fredag aften i playoffkampen mod AGF,« lyder det fra sportschefen.

AaB oplyser ikke, præcis hvor lang tid Lucas Andersen skal være ude, men hans agens Mikkel Bech skriver på Twitter, at korsbåndet er revet over.

'Der venter ham nu en lang og hård rejse. Jeg kender ham, han er 110 procent klar på denne udfordring og kommer stærkere tilbage end nogensinde,' skriver agenten.

Netop korsbåndsskader er blandt de værste, der kan ramme fodboldspillere. Det kræver oftest en operation, og herefter venter der mange måneder med pause og genoptræning.

Lucas Andersen har spillet 117 kampe og scoret 25 mål for AaB.