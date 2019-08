Jonas Wind har været flyvende i denne sæson og scoret en masse mål, men ved en FCK-træning for en uge siden kom han slemt til skade efter et vrid.

Nu er han så blevet opereret, og det viste sig at være værre end først antaget.

»De nærmere test og detaljer, vi fik mulighed for at foretage i forbindelse med operationen, har desværre vist, at Jonas Winds skadeperiode bliver længere end først antaget,« meddeler klubbens cheflæge, Morten Boesen, til fck.dk og fortsætter:

»Han forventes ude i syv til ni måneder, mens han kommer sig og genoptræner.«

Dame N'Doye er også skadet. Foto: Claus Bech Vis mere Dame N'Doye er også skadet. Foto: Claus Bech

Også en anden profil i Dame N'Doye har været under kniven med en skade i knæet, og selv om senegaleseren også har lang vej tilbage på banen, er der forventning om, at han er tilbage i efteråret.

»For Dame N’Doye er nyheden anderledes positiv, og hans skadeperiode forventes kortere end først frygtet. Han vil, hvis alt går som forventet, være tilbage i kamp i løbet af fire til seks uger,« forklarer Morten Boesen.

FC København er rejst til Riga for at spille returkamp i Europa League.

Et opgør, du torsdag naturligvis kan følge live på BT.dk.