Det hele store lyspunkt i OBs Superliga-efterår var den gambiske teenager Yankuba Minteh.

Den 18-årige landsholdsspiller var i den sidste håndfuld kampe i 2022 fast mand for fynboerne, og han leverede flere scoringer og assists.

Nu skriver det italienske transfermedie gianlucadimarzio.com, at Serie A-klubben Udinese er interesseret i købe teenageren – og at der skulle være indledt en dialog med OB.

Over for B.T. medgiver OBs svenske fodbolddirektør, Björn Wesström, at interessen for Yankuba er reel nok – men indtil videre har OB ikke set et beløb, der kan friste klubben til at sælge.

»Uden at kommentere klubber og ligaer er der for interesse for Yankuba, dog er interessen ikke i nærheden af det økonomiske niveau, vi værdisætter spilleren til,« lyder det fra OB-bossen, der ikke vil afsløre, hvad fynboerne kræver for Minteh.

Det italienske transfermedie skriver, at Udinese skulle være klar til at lægge fem millioner euro (37,5 millioner kroner) på bordet – men at OB forventer mere for den gambiske guldfugl.

Gianlucadimarzio.com skriver desuden, at man forventer yderligere udvikling i sagen de kommende dage.

Yankuba MInteh kom til OB i sommer på en toårig kontrakt.