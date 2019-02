Det kunne have været en gylden mulighed til Esbjerg.

I stedet blev Adrian Petre vinket offside af linjedommeren i opgøret mellem Esbjerg og Brøndby søndag.

Og Petre var langt fra tilfreds med kendelsen, hvilket han også havde god grund til at være, da det viste sig, at han ikke var offside.

Se hele situationen og hør kommentatorerne diskutere og kritisere situationen øverst.

Adrian Petre og Benedikt Röcker. Foto: John Randeris Vis mere Adrian Petre og Benedikt Röcker. Foto: John Randeris

Esbjerg sejrede 2-1 over Brøndby i et opgør, hvor særligt Brøndbys forsvar kom i store problemer.

Det fik også TV3's ekspert Peter Graulund til at sende voldsom kritik mod Brøndby-defensiven.

Det var Joni Kauko og Adrian Petre, der sørgede for Esbjergs to scoringer, og Benedikt Röcker fik reduceret for Brøndby kort før slutfløjt.

Brøndby indtager fjerdepladsen i Superligaen med 31 point, og Esbjerg på tredjepladsen har 32.