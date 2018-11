Der kommer til at være ændringer for Brøndby IF's mest fanatiske fans til de næste to hjemmekampe.

Som følge af en kontrolmåling af stadion, som har vist tegn på et muligt 'svagt' betonelement, har klubben besluttet at stille siddepladser op på Sydsiden-tribunen for at mindske belastningen.

'I går modtog Brøndby IF besked fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, som laver undersøgelserne, at firmaet på et enkelt af betonelementerne på den nedre del af Sydsiden har fundet målinger, som kan indikere en risiko ved det pågældende element, hvis det belastes voldsomt i forbindelse med svingninger, for eksempel fra mange fans, der hopper i takt,' skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

Til de to resterende hjemmekampe - mod Hobro IK på søndag og Vendsyssel FF - vil Brøndby IF nu indsætte sæder på den nedre del af Sydsiden, som man kender det fra klubbens europæiske kampe. Der vil også være enkelte afspærringer i den midterste del af tribunen, så kapaciteten reduceres på den nedre del af Sydsiden.

Kapaciteten på Sydsidens ståtribune, altså den nedre del, er normalt 4.000. Brøndby IF oplyser til B.T. Sport, at der i gennemsnit til superligakampe, som ikke er et derby mod FC København, er mellem 2.600 og 2.800 tilskuere på dette afsnit. Med sæder kommer kapaciteten ned på 2.700.

Brøndby IF oplyser, at klubben hvert år foretager rutinemæssige kontrolmålinger af belastningen forskellige steder på Sydsiden. Det er i den forbindelse, at det muligt 'svage' betonelement er fundet.

»Det ønsker vi naturligvis at undersøge nærmere, da der knytter sig en række usikkerheder til denne type undersøgelser. Der er ingen umiddelbare tegn på skadelig overbelastning, men vi agerer efter et tydeligt forsigtighedsprincip, og vi iværksætter derfor dels midlertidige forebyggende foranstaltninger og dels en række yderligere analyser og undersøgelser, så vi har et robust datagrundlag at arbejde videre med,« siger administrerende direktør Jesper Jørgensen.



»De yderligere analyser og undersøgelser forventes færdige i starten af det nye år, og det betyder, at fans på Sydsiden vil opleve, at der til de resterende to hjemmekampe i efteråret vil være sæder på den nedre del af Sydsiden, ligesom et mindre område på den nedre del af Sydsiden vil være afspærret,« siger Jesper Jørgensen.

Brøndby IF skriver, at Sydsiden til de to resterende hjemmekampe vil være åben for sæsonkortholdere, og klubben forventer, at der vil være plads til alle på den nedre del af Sydsiden.

'Men i tilfælde af stort fremmøde til dette afsnit kan enkelte sæsonkortholdere til dette afsnit i stedet blive henvist til den øvre del af Sydsiden,' oplyser Brøndby IF.