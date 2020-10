Vejle præsenterede i sommer det, der kunne ligne en stor forstærkning, da man hentede den tidligere La Liga-spiller Raphael Dwamena til klubben.

Men det bliver ikke til flere end de fem kampe, han har fået, i denne sæson i Vejle-trøjen.

I de fem kampe er det i øvrigt blevet til hele tre sejre og kun et nederlag for Vejle, som Dwamena har scoret to mål for allerede.

Dwamena har nemlig hjerteproblemer, og det er blevet besluttet, at han bliver trukket ud af holdet - hvilket anfører Jacob Schoop naturligvis begræder.

Dwamena får ikke flere kampe i denne sæson. Foto: Bo Amstrup

»Det gør selvfølgelig ondt. Rapha er en fantastisk og sympatisk fyr og har siden dag et bidraget til vores trup. Han er altid positiv, så det gør ondt. Det er ikke bare en normal skade som en 'korsbåndsskade eller et brækket ben'. Det ved man, at man kan komme sig over,« siger Jacob Schoop til TV3 Sport og tilføjer:

»Det her er lidt mere kompliceret, så ja, det gør selvfølgelig ondt,« lyder det fra Vejle-profilen, som sammen med klubben havde valgt at hylde Dwamena fredag aften til kampen mod Randers.

Spillerne kom alle på banen med en t-shirt med velmenende ord til deres holdkammerat, der stadig er i klubben, men blot ikke træner med holdet længere.

Uden Dwamena tabte Vejle med 0-3 til Randers.