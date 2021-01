Han har følt sig udsat for racisme og mobning.

Det er grunden til, at 9. klasse-eleven Oscar Køhler valgte at stoppe på Oure Efterskole. Skolen meddelte det selv på sin hjemmeside i fredags, og siden er to elever blevet bortvist i sagen.

Drengen har selv lavet et opslag på Instagram, og flere stjerner hylder den unge elev for hans mod.

'De 5 måneder, jeg har gået der, har været fyldt med gode oplevelser, men desværre også en masse dårlige. Den sidste oplevelse blev også den, der bestemte, at jeg ikke skulle gå på Oure mere. Jeg blev nemlig udsat for racisme af 2 elever på Oure,' skriver drengen og fortsætter.

'De to drenge jagtede mig rundt i huset og kaldte mig ting som sorte svin, slave, neger og andre racistiske ting. De prøvede endda at holde mig og hælde vand i hovedet på mig og putte mit hoved ned i en kuffert. Siden skolen ikke vil gøre så meget ved det, takker jeg af for denne gang.'

FCK-stjernen Mathias 'Zanka' Jørgensen er en af dem, der har kommenteret på den unge drengs opslag.

'Dit opslag er skrevet med en ro, som vi andre kun kan håbe at opnå! Jeg tipper på hatten for din måde at tage handling på unge mand,' skriver Mathias 'Zanka' Jørgensen i en kommentar til opslaget, som i skrivende stund er liket knap 66.000 gange.

Derudover har den 30-årige forsvarsspiller også delt en story fra sin profil, hvor han roser den unge elev, som nu er droppet ud.

Foto: Screenshot Instagram/mzanka Vis mere Foto: Screenshot Instagram/mzanka

'Der er noget specielt over en knægt, der i så ung en alder kan håndtere en sag som denne på så fin en manér,' skriver han.

En anden FCK-spiller, Mohamed Daramy, roser eleven i sin story.

Men stortalentet har også hædret den nu tidligere Oure-elev ved at overrække en FCK-trøje til ham. Det viser et opslag på den unge drengs profil, hvor også sangeren Skinz er til stede.

Sagen om Oure og Oscar Køhler har vakt stor genlyd på sociale medier, hvor både drengens mor og skolen har meldt ud om den sørgelige historie.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Oscar Koehler (@oscarkoehlermusic)

Oure, der ligger i den sydøstlige del af Fyn, har, siden sagen så dagens lys, været igennem lidt af en shitstorm på sociale medier.

Det skete i første omgang, da moren til eleven torsdag på Facebook fortalte om mobningen og racismen. Hun fortalte også, at hendes søn var blevet meldt ud. Opslaget har fået tusindvis af reaktioner.

Det fik siden Oure Efterskole til sent torsdag på Facebook at fortælle, at en elev 'har følt sig udsat for mobning og racisme' og derfor havde valgt at stoppe på skolen. Kritikken er herefter væltet ind over skolen på grund af det udfald på sagen.

I fredagens meddelelse fra skolen lyder det nu, at man på Oure Efterskole ikke har været bekendt med udmeldelsen af eleven, før det stod i Facebook-opslaget fra elevens mor.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra familien.