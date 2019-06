Cheftræner Martin Retov var både en stolt og lettet mand, efter Brøndby fredag aften sikrede sig en Europa-billet med 4-2 sejren over Randers FC.

»Jeg er simpelthen så glad. Det her er faktisk et af mine stolteste øjeblikke. En ting er at være spiller på et hold, men nu er jeg leder for et hold. Det er en fantastisk oplevelse.«

Brøndby var i starten af anden halvleg ellers helt nede i sækken, da de kom bagud 2-0.

Men så skete der noget i Brøndby-spillerne, der på lidt over en halv time fik vendt op og ned på det hele.

Og faktisk var Brøndbys cheftræner slet ikke i tvivl om sejren, da først de blå-gule fik reduceret.

»Undskyld jeg siger det, men jeg kunne mærke det, da vi scorede til 1-2. Der tænder en gnist her på stadion, og det er kun Brøndby-stadion, der kan levere den ting, tror jeg. Derefter var jeg ret sikker på, at det skal gå vores vej, fordi jeg kunne mærke det på spillerne.«

Han sender samtidig en stor tak til tilskuerne på Brøndby Stadion, der var i en liga for sig, hvis du spørger Retov.

»Det betyder så meget. Den stemning i dag minder mig om nogen af succesen fra sidste år, og det giver mig bare gåsehud. Det var fantastisk at stå dernede og se, at spillerne bare jagtede alt,« fortæller han.

Cheftræner Martin Retov kalder fredagens triumf for sit stolteste øjeblik.

Vestegnsklubben har haft en meget vanskelig og kaotisk sæson med en fyret træner, en tabt pokalfinale og en misset top-3 placering i ligaen.

Og derfor var det også vitalt for klubben, at de fredag aften kunne sikre sig europæisk deltagelse.

»Det handler om selvforståelsen. Vi er en stor klub i Danmark og har mange, der følger os, så det er sådan, det skal være,« siger Retov, der også ser det som en stor personlig sejr.

»Det betyder rigtig meget for mig personligt, fordi uagtet hvad der kommer til at ske, så føler jeg, at jeg kan gå ud af fordøren.«

Martin Retov kunne efter kampen også løfte sløret for, at han nu endelig har fået en afklaring på, hvad fremtiden bringer i forhold til cheftræner-jobbet i klubben.

Brøndby-spillerne går nu på sommerferie, inden de i starten af juni igen skal møde ind for at forberede sig til den næste sæson.

Så kan kun tiden vise, om det bliver med Martin Retov ved roret eller ej.