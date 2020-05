Det handler om at tænke kreativt i disse dage, hvor vi ikke må nærme os hinanden.

Hos FC Midtjylland fik man idéen om drive-in-fodbold, hvilket fik medier fra hele verden til at skrive om midtjydernes initiativ, og nu er det så en anden Superliga-klub i AGF, som har fået en idé, verden endnu ikke har set.

Dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen gav grønt lys til Superligaens comeback, kunne aarhusianerne lancere nyheden om, at fansene alligevel kan få følelsen af at være til stede på stadion, når første kamp mellem AGF og Randers bliver spillet i slutningen af maj.

I samarbejde med Zoom, der udbyder videomøder, bliver der stillet storskærme op, der gør, at fans fra begge hold er med hele vejen - bare online og gratis.

Jacob Nielsen og AGF har fundet på en idé, så fansene kommer ind på stadion til kampen mod Randers. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Nielsen og AGF har fundet på en idé, så fansene kommer ind på stadion til kampen mod Randers. Foto: Henning Bagger

»Vi er da selvfølgelig stolte af at være de første i verden til at tilbyde denne løsning, når vi nu ikke kan få fansene på stadion. Det startede med en idé om en applikation, så vi kunne aktivere fansene på en second screen, og det har så udviklet sig til det her, efter vi så DRs fællessang,« siger AGF-direktør Jacob Nielsen og tilføjer:

»Vi syntes, det egentlig virkede meget godt, og så snakkede vi om at koble det sammen med vores idé. Nu har vi så åbnet for alle afsnittene på stadion,« fortsætter han om tiltaget, hvor de tilstedeværende fans, sponsorer mv. indtil videre har 22 afsnit, de kan befinde sig i. Ganske som normalt.

Et af afsnittene er udelukkende med fans fra Randers, men AGF-direktøren er åben for en udvidelse, hvis Randers eksempelvis finder det interessant at lave et afsnit, hvor deres sponsorer i lighed med AGFs vil have deres egen gruppe at se kampen med.

Bare lokalrivalerne selv betaler for det, de yderligere vil have.

Sådan vil AGF sørge for, at fansene bliver en del af kampen mod Randers. Foto: AGF Vis mere Sådan vil AGF sørge for, at fansene bliver en del af kampen mod Randers. Foto: AGF

»Vi kalder 23 medarbejdere ind kun til denne her opgave, og der er ikke nogen indtægter forbundet med det, men vi ville jo gerne skabe en værdi for vores partnere med den oprindelige applikation, så det har vi så gjort på denne måde. Men det er klart, at hvis man kunne få en partner med i hver klub, som kunne betale omkostningerne, så tror jeg, at det er givet godt ud,« forklarer Jacob Nielsen og uddyber:

»Vi har valgt, at Randers-spillerne så kan løbe hen til en storskærm med deres fans, hvis de scorer, og hvis Randers så gerne vil have flere afsnit, er det bygget sådan op, at de godt kan det.«

»Så skal de bare selv komme med mandskab til det. Det er ikke dermed sagt, at de får flere storskærme, men hvis deres sponsorer synes, det er en fed idé, og de gerne vil hilse på hinanden, så kan de godt få et separat sponsorafsnit,« lyder det fra Jacob Nielsen.

Han vil i udgangspunktet stille tre storskærme op på Ceres Park, men:

AGFs direktør Jacob Nielsen og sportschef Peter Christiansen i samtale dengang, hvor man kunne stå tæt sammen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGFs direktør Jacob Nielsen og sportschef Peter Christiansen i samtale dengang, hvor man kunne stå tæt sammen. Foto: Henning Bagger

»Der bliver minimum tre storskærme ned langs banen, og hvis det viser sig at blive en kæmpesucces, kan vi godt have flere. De er til, for at spillerne får en fornemmelse af fansene og omvendt, og det kan sagtens skaleres til, at vi kommer med flere storskærme,« pointerer AGF-direktøren, som har haft planen på tegnebrættet i flere uger.

»Vi har egentlig haft lyst til at fortælle om vores initiativ tidligere, men har ventet for at være sikre på, at der skulle spilles kampe igen. Bare for en uge siden var det jo ikke sikkert, at vi skulle spille flere kampe i denne sæson, så derfor har vi ventet med at melde noget ud,« slutter direktøren for endnu en dansk Superliga-klub, der skriver verdenshistorie.

Den præcise dato for kampen mellem AGF og Randers er endnu ikke fastlagt.

Kun at den bliver spillet i slutningen af maj.