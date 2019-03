36-årige Kasper Risgård stopper som professionel fodboldspiller, når den indeværende sæson er forbi.

Kasper Risgård har dermed gang i sin sidste halvsæson som professionel fodboldspiller.

Torsdag meddeler AaB nemlig på deres hjemmeside, at den 36-årige veteran indstiller karrieren, når den indeværende sæson er forbi.

»Jeg har været en del af gamet i mange år, og når kærligheden til fodbolden som helhed og til AaB som klub er så stor, som den er, så er beslutningen om at stoppe også ufatteligt svær at tage,« siger Kasper Risgård på AaB's hjemmeside.

»Men jeg føler, at tidspunktet er det rette nu, hvor jeg sagtens kan se, at der står andre foran mig, men jeg vil gerne indrømme, at det gør forbandet ondt at nå frem til den erkendelse.«

Kasper Risgård er foreløbig noteret for 336 officielle kampe for AaB, hvori det er blevet til 49 scoringer.

AaB møder søndag Brøndby på udebane.

/ritzau/