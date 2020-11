Tre profiler hos FCK og et medlem af klubbens trænerstab er testet positive for coronavirus.

Det oplyser fodboldklubben selv:

»Mikkel Kaufmann, Victor Nelsson, Jonas Wind samt Team Manager Per Wind er testet positive for Covid-19. De er alle i isolation, og resten af truppen og trænerstaben er testet negative.«

»Som i de tidligere tilfælde i klubben har vi fulgt de gældende retningsliner og taget alle forholdsregler for at inddæmme smitten,« skriver FCK på sin hjemmeside.

Det betyder, at FCK må undvære Kaufmann, Nelsson og Wind i søndagens kamp mod Sønderjyske.

Det er anden gang i denne sæson, at FCK bliver ramt af coronasmitte. I begyndelsen af november var Peter Ankersen, Jens Stage og Bryan Oviedo således ude, efter de var testet positiv med Covid-19.

Optakten er ikke ligefrem et drømmescenarie for kriseramte FCK, som har rigeligt at slås med i Superligaen, hvor man indtager en skuffende tiendeplads efter ni kampe.

Klubben har endnu ikke prøvet at vinde i Superligaen, efter Jess Thorup i oktober afløste Ståle Solbakken som træner.