Hvor skal Brøndby-anfører Johan Larsson spille fodbold efter nytår?

Svaret blæser i vinden.

B.T. talte med den svenske back, efter Brøndby IF havde vundet søndag eftermiddags sene Superliga-kamp mod Sønderjyske 2-0.

»Lige nu har jeg ingen tanker om min fodboldfremtid. Jeg fokuserer udelukkende på at gøre det så godt som muligt i efterårssonens sidste kampe. Men der er ingen tilbud om kontraktforlængelse fra Brøndby,« sagde Johan Larsson med alvorlig stemmeføring.

Johan Larsson (nummer 13) ser til, mens Sønderjyske tester Brøndby-målmand Marvin Schwäbe. Foto: Claus Fisker Vis mere Johan Larsson (nummer 13) ser til, mens Sønderjyske tester Brøndby-målmand Marvin Schwäbe. Foto: Claus Fisker

På spørgsmålet om, hvorvidt det manglende tilbud overrasker ham, svarede han således:

»Det er svært for mig at tale om det emne. Jeg har været fire år i Brøndby og har haft det supergodt. Men faktum er jo, at Brøndby har hentet Jens Martin Gammelby. Det er vel en tanke, at han på et tidspunkt skal spille den position, jeg udfylder på vores hold.«

Gået på klingen indrømmede Johan Larsson, at han for et par uger siden har haft en samtale på to-mands-hånd med Brøndby IF's bestyrelsesmedlem og hovedaktionær Jan Bech Andersen.

»Her blev konklusionen, at diskussionerne skal føres videre. Sidenhen har jeg intet hørt. Men han er en mand, der holder ord, så han skal nok komme igen,« sagde Johan Larsson og tilføjede:

Brøndby-jubel over Kamil Wilczeks scoring til 2-0 mod Sønderjyske. Foto: Claus Fisker Vis mere Brøndby-jubel over Kamil Wilczeks scoring til 2-0 mod Sønderjyske. Foto: Claus Fisker

»Som udgangspunkt er jeg interesseret i en kontraktforlængelse. Men før jeg eventuelt siger ja, skal jeg naturligvis vide præcist, hvad en sådan aftale indebærer. Hvis det bliver sådan, at jeg fortsætter i Brøndby, så vil det være fordi, det er den bedste beslutning. Lige nu er jeg bare taknemmelig for den tid, jeg har haft i klubben,« sagde Johan Larsson.

Han spillede mod Sønderjyske glimrende, og var blandt andet leveringsdygtig i oplægget til Brøndbys første scoring.

»Jeg er meget tilfreds med resultatet. Nu har vi vundet tre kampe på et uge, og i begge Superliga-opgør har modstanderen ikke formået at score mod os. Det giver selvtillid,« sagde Johan Larsson, der blev rost af Brøndbys cheftræner Alexander Zorninger.

»Hans oplæg til vores første mål var flot. Det er indiskutabelt, at Johan Larsson er en vigtig spiller for os, når han leverer på højeste niveau,« sagde Alexander Zorninger, der ikke havde lyst til at kommentere på sin anførers Brøndby-fremtid.

Brøndby IF's cheftræner Alexander Zorninger. Foto: Claus Fisker Vis mere Brøndby IF's cheftræner Alexander Zorninger. Foto: Claus Fisker

Brøndby's snart forhenværende sportsdirektør Troels Bech var en anelse mere snakkesalig.

»Vi har tilladt Johan at være i den venteposition, han har ret til. Så må vi se, hvor det ender. Men når forhandlinger tager lang tid plejer det som regel at værer vanskelige og vanskeligere at få tingene til at hænge sammen,« sagde Troels Bech.

Mens man i Brøndby-lejren glædede sig over sejren, var humøret blandt Sønderjyske-spillerne til gengæld ikke det allerbedste.

»Det var et både ærgerligt og frustrerende nederlag. Men fodbold afgøres i felterne, og her var Brøndby desværre bedre end os,« sagde Sønderjyskes cheftræner Claus Nørgaard.

Sønderjyskes cheftræner Claus Nørgaard. Foto: Claus Fisker Vis mere Sønderjyskes cheftræner Claus Nørgaard. Foto: Claus Fisker

Sønderjyske-talentet Alexander Bah havde det også skidt med resultatet.

»Det var en vigtig kamp for os. Desværre taber vi. Men det er ingen skam. Brøndby er altså et rigtig godt hold,« sagde Alexander Bah, der tidligere på ugen var med i U21-landsholdets træningskampe mod Spanien og England.

»Jeg håber, at jeg via gode præstationer på Sønderjyske-holdet i Superligaen, kan spille mig ind på holdet, så jeg bliver udtaget til næste sommers U21-slutrunde.«

»I så fald vil en stor drøm for mig gå i opfyldelse,« sagde Alexander Bah.