Premier League-legenden Vincent Kompany fik flere til at spærre øjnene op, da han til fleres overraskelse var til stede på Brøndby Stadion.

Burnley-manageren blev spottet under søndagens kamp mellem Brøndby og Viborg, men det viste sig, at han skulle få travlt senere på eftermiddagen.

For efter Superliga-opgøret på Vestegnen, der blev sparket i gang klokken 16, hastede han til Parken, hvor han overværede topopgøret mellem FC København og FC Nordsjælland.

Det viser et billede på Twitter.

Kompany var I Brøndby for at kigge efter en målmand. Ved 0-3 kunne han godt se, at turen var spildt. Heldigvis for ham, kunne han lige nå i Parken. Desværre for ham, har han ikke råd til Kamil. Men så fik han da en oplevelse ud af det #sldk pic.twitter.com/rSVTo63EWP — André Nielsen (@baretraet) April 2, 2023

Præcis hvad belgieren skulle på de to Superliga-stadioner er svært at sige med sikkerhed – ud over at han formentlig skulle scoute bestemte spillere.

»Vi får til alle hjemmekampe henvendelser fra danske og udenlandske scouts, der repræsenterer klubber fra hele Europa. Så det var også tilfældet her mod Viborg. Og det er ikke usædvanligt, at der også er en træner med,« oplyser kommunikationschef i Brøndby IF Christian Schultz.

Dermed er det umuligt at sige, om det var en spiller fra Brøndby eller Viborg, der skulle observeres af Kompany.

Det samme gælder i FC Københavns kamp mod FC Nordsjælland.

Ifølge B.T.s oplysninger blandede Vincent Kompany job og fornøjelse på sin tur til Danmark, hvor han gæstede den københavnske natklub Dandy natten til søndag.

