Det første mål er altid et specielt et. Personligt har jeg ikke scoret et i Superligaen, så jeg tænker at sammenligne det med det første kys - mindeværdigt.

AaBs Søren Tengstedt fik ikke bare et til gemmerne med sig, det var også uhyre vigtigt, fordi AaB med hans hovedstødsscoring fik et point mere til topseksstriden fra besøget i Esbjerg.

Spørgsmålet er bare, om Søren Tengstedt får lov at beholde målet i sidste ende, da indskiftede Lukas Klitten måske/måske ikke får ram på bolden, inden den passerer målstregen. Helt unødvendigt, for bolden var gået i mål under alle omstændigheder.

»Det var superfedt. Nu er jeg stadig i tvivl, om det var mit. Jeg håber, det var mit, men ellers var det selvfølgelig bare dejligt at være med i et mål. Et mål eller en assist, det går,« siger Søren Tengstedt til TV3 Sport.

Klitten her i kamp mod AGF. Foto: Henning Bagger

»Hvis det bliver hans, tror jeg, at jeg tager en snak med ham på vej hjem,« tilføjer AaB-spilleren.

Inden han bliver spurgt, om Klitten ikke burde have ladet bolden være.

»Ej, det ved jeg ikke. F... det,« lød svaret venligt fra Søren Tengstedt, der ikke have behov for at bore yderligere i den sag på direkte tv.

Du kan se Søren Tengstedts - eller Lukas Klittens - mål i toppen af denne artikel.