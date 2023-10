Martin Spelmann selvantændte fuldstændig.

For i lørdagens opgør mod FC København var der nemlig en episode, som pludselig fik Hvidovre-spilleren helt op i det røde felt, da han var på vej mod omklædningsrummet i pausen.

Her endte Spelmann i et stort skænderi med hjemmeholdets bænk på vejen ud, efter der var blevet råbt noget til ham fra én person i FCK-staben.

Og da midtbanespilleren efterfølgende mødte pressen, havde da heller ikke ligefrem glemt, hvad der gjorde ham stiktosset. Tværtimod, faktisk.

Martin Spelmann blev rasende over en kommentar fra FCK-bænken. Foto: Anthon Unger Vis mere Martin Spelmann blev rasende over en kommentar fra FCK-bænken. Foto: Anthon Unger

»Der er en eller anden klaphat, der åbner munden, fordi jeg – på en stille og rolig måde – beder bolddrengen om at kaste bolden,« lød det som det første fra Martin Spelmann, inden han fortsatte svadaen.

»Vi spiller fodbold, og vi vil gerne sætte den hurtigt i gang. Vi kunne også trække tiden som nogle af de andre hold gør og så være et kvarter om en standardsituation. Jeg vil bare gerne have bolden hurtigt. Og så følte han, at han havde behov for at sige et eller andet.«

Hvad sagde han til dig?

»Det kan jeg sgu ikke lige huske, men han skal i hvert fald bare holde sin kæft og passe sit job derude.«

Det var i pausen af lørdagens kamp, at Hvidovre-spilleren endte i ordklammeri med FCK-bænken.

På det tidspunkt var gæsterne i øvrigt bagud med 0-2. Og detblev da heller ikke bedre i anden halvleg, hvor hjemmeholdet til tider kørte rundt med oprykkerne.

Derfor endte FCK da også med at vinde 4-0 i en kamp, der blot var 16 sekunder gammel, før der var gang i målscoringen. Noget, der ærgrede Martin Spelmann dybt efter kampen.

»Det er under al kritik, at et simpelt løb ender med et mål så hurtigt. Vi handicapper os selv dér og gør det kun sværere for os selv. Det er jo dag og nat fra os i den her kamp. I anden halvleg er vi sgu bare statister. Det var i den grad en offday,« afsluttede han.

