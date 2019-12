AGF-træner David Nielsens humør var langt fra det bedste, da han efter sine troppers uafgjorte Superliga-kamp mod Lyngby BK mødte pressen.

»Jeg er ikke tilfreds med dommerpræstationen. Jeg mener at der er to situationer, man bør kunne løse bedre,« sagde David Nielsen og tilføjede:

»I begge tilfælde var Mustapha Bundu involveret. Først undlader dommeren at tage fordelsreglen i brug, da Lyngby-forsvaret forsøger at stoppe ham. Og dernæst begår Patrick da Silva straffespark mod ham.«

Ifølge David Nielsen var det en fejl, at dommerudvalget havde valgt at lade Jonas Hansen få sin Superliga-debut i en så vigtig kamp.

Diskussion på banen mellem AGF's Mustapha Bundu, dommer Jonas Hansen og Lyngby-målmand Mikkelsen i søndag eftermiddags Superliga-kamp i Aarhus. Foto: Ernst van Norde Vis mere Diskussion på banen mellem AGF's Mustapha Bundu, dommer Jonas Hansen og Lyngby-målmand Mikkelsen i søndag eftermiddags Superliga-kamp i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

»Men egentlig er jeg mere utilfreds med dem, der sætter ham til at dømme os end med Jonas Hansen. Jeg er sikker på, at han fremadrettet nok skal komme til at dømme mange kampe i dansk fodbolds bedste række,« sagde David Nielsen.

Til gengæld havde han udelukkende pæne ord til overs for sine spillere.

»Jeg synes, vi præsterer godt på en dag, hvor præmisserne ikke er de bedste. For det første var banen dårlig og for det andet kommer vi hurtigt bagud. Men jeg synes altså, at vi var det bedste hold,« sagde David Nielsen.

AGF-angriberen Patrick Mortensen gav ham ret i, at baneforholdene var elendige.

AGF's Patrick Mortensen og Lyngbys Nicolai Geertsen standser op foran Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet i søndagens Superliga-kamp i Aarhus. Foto: Ernst van Norde Vis mere AGF's Patrick Mortensen og Lyngbys Nicolai Geertsen standser op foran Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet i søndagens Superliga-kamp i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

»Mod et hold som Lyngby bør vi kunne skabe noget mere. Et point er ingen katastrofe, men det er klart, at vi på hjemmebane helst skal vinde,« sagde Patrick Mortensen.

Efter Rezan Corlu havde bragt Lyngby foran 1-0, var det AGF-angriberen, der et kvarter før pausen, der udlignede til slutresultatet 1-1 på hovedstød.

»Nu har jeg i indeværende sæson scoret otte mål. Hvis man ser mine statistikker, taler de for sig selv. Jeg er lidt ærgerlig over, at træneren valgte at skifte mig ud, men det er hans beslutning,« sagde Patrick Mortensen.

Inden vinterpausen mangler AGF nu kun en enkelt kamp. Den spilles næste søndag i Herning mod FC Midtjylland.

»Jeg venter med at evaluere vores sæson til efter den kamp er spillet. Men vinder vi, synes jeg, at vi kan tillade os at sætte to streger under ordet glimrende,« sagde Nicolai Poulsen, der dog ikke kommer i aktion mod FCM eftersom han er karantæneramt på grund af den advarsel han modtog mod Lyngby.