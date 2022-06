Lyt til artiklen

Tirsdag eftermiddag præsenterede AGF Uwe Rösler som ny cheftræner.

På det efterfølgende pressemøde blev Stig Inge Bjørnebye af B.T. spurgt ind til, om den tidligere FC København-træner Ståle Solbakken var med til at anbefale Uwe Rösler, som Aarhus Stiftstidende tidligere har skrevet.

På pressemødet bekræftede Bjørnebye, at han havde været i dialog med Solbakken om den nye AGF-træner.

Du (Bjørnebye red.) siger, at du har talt med flere om Uwe. Er Ståle Solbakken en af dem, du har talt med, og var han med til at anbefale Uwe Rösler til jer?

Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Foto: Mikkel Berg Pedersen

»For at være ærlig ville det være uprofesionelt at nævne alle, jeg har talt med.«

Men det er også kun en person, jeg søger

»Okay. Jeg svarer dig, det lover jeg. Det er ofte, vi bliver spurgt af kollegaer om referencer og omvendt. Når du giver referencer, forventer du ikke at læse det i medierne. Jeg kan sige dig, at jeg har snakket meget med Ståle. Jeg har også nævnt Uwe over for ham. Grunden til jeg siger det, er, at jeg ofte taler med Ståle.«

Og han sagde tag ham?

»Ja, det gjorde han,« sagde nordmanden med et smil på læben.

Uwe Rösler har fået en treårig aftale i AGF, og hvis du vil vide, hvem den nye mand ved roret i AGF er, så kan du læse hans vilde historie lige her.