Han kæmpede til det sidste, men han kunne ikke holde tårerne tilbage.

Efter 23 år er det nu slut for den mangeårige fodboldkommentator Carsten Werge, der har kommenteret sin sidste kamp for TV3 Sport. I hvert fald i denne omgang.

Og da slutfløjtet lød, knækkede den legendariske kommentators stemme da også, da det gik op for ham, at hans sidste tjans som fodboldkommentator var slut.

»Tak for kampen, gamle dreng,« lød det fra hans trofaste makker Per Frimann, inden kommentatoren ikke længere kunne holde tårerne tilbage.

Carsten Werge i Parken inden hans sidste tjans som kommentator. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den 61-årige kommentator havde inden mandagens Superliga-opgør – som bød på en 3-2-sejr til FC København over Sønderjyske – forsøgt at skjule sine følelser for omverdenen ved at fortælle, at han var meget afklaret om sit stop.

Det gjorde han blandt andet over for B.T.

»Det er jeg fuldstændig afklaret med. Jeg er måske den kommentator i verden, der har kommenteret flest Champions League-kampe og flest Champions League-finaler, og jeg er klart den danske kommentator, der har kommenteret flest Superliga-kampe. Jeg har jo været med til at følge Superligaens udvikling, fra den var røv og nøgler til i dag, hvor det hele har udviklet sig enormt,« forklarede han.

Kampens slutfløjt viste dog, at Carsten Werge alligevel ikke kunne undgå at blive enormt bevæget, da han takkede af for sidste gang.

Det var i sidste uge, det kom frem, at en af Danmarks største fodboldstemmer nogensinde havde sagt ja til et job som fodboldredaktør på TV 2, og det betød samtidig et stop på TV3 Sport efter 23 år og et endeligt farvel til livet på tv-skærmen.

Det skyldes først og fremmest, at det er tid til at prøve noget nyt og anderledes, fortæller Carsten Werge, der snart fylder 62.

