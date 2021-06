Du får højt humør men også seriøsitet med Bo Henriksen, lyder det fra hans nye klub.

Da FC Midtjylland-direktøren Claus Steinlein mandag præsenterede den karismatiske fynbo som ny cheftræner for klubben, var der en masse latter mellem de to, og her fortalte FCM-bossen en anekdote om deres kemi.

»Bo og jeg har snakket sammen i mange år, og vi har altid joket lidt med hinanden og taget pis på hinanden. På et tidspunkt, da vi solgte Jonas Borring til Horsens (i 2018, red.), kan jeg ikke lige huske, hvad de gav for ham, lad os bare sige en million kroner, men jeg fik min sekretær til at skrive alle tallene i euro,« indleder Claus Steinlein og tilføjer:

»Bo ville jo hele tiden have lavere og lavere priser, og alle kunne jo se, at vi selvfølgelig ikke skulle have 7,5 millioner kroner for ham, men der stod en million euro på kontrakten, som vi sendte ned til ham. Jeg kan forestille mig, at Bo har løbet lidt rundt om sig selv, for jeg sad i møde med hans direktør i Horsens, Kristian Nielsen, til et DBU-møde, og der kan jeg se, at Kristian rejser sig, en halv time efter kontrakten var sendt.«

Bo Henriksen kommer godt ud af det med Claus Steinlein. Foto: Ernst van Norde Vis mere Bo Henriksen kommer godt ud af det med Claus Steinlein. Foto: Ernst van Norde

»Han er lidt forvirret, og jeg tror, der er to dage, til transfervinduet lukker, og jeg havde det helt vildt sjovt, så ringer Bo til mig, og jeg siger bare: 'Bo, det er en international klub, det her, tror du, det er danske kroner, vi forhandler med?' Han siger så: 'For fanden, Claus. Det går jo ikke det her, gamle.' Og så lavede vi kontrakten om. Vi har sjov og ballade,« siger han og fortæller, at det også går den anden vej:

»Bo tager også lidt røven på os andre, så vi har det sjovt sammen, men han har også været hård i forhandlingerne og ved, præcist hvad han er. Så på den måde har han både kærligheden og kravene,« understreger Claus Steinlein om sin nye cheftræner, der ikke nødvendigvis bliver eneste ændring i trænerstaben, efter Brian Priske blev sendt til Belgien.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tanker om at ansætte en mere trænings- og detaljeorienteret træner til at supplere Bo Henriksen, som skal have størst fokus på kampene som en klassisk engelsk manager.

»Det er klart, at det har været en lang proces, men det har også været en kort proces, fordi det har været her henover weekenden, at vi blev enige om kontrakten, og så har vi informeret trænerstaben om det. Og så skal vi lige vende os om og have set på, hvordan vi får sat teamet bedst sammen,« siger Claus Steinlein og tilføjer:

»Dem, vi har, er vi sindssygt glade for, og skal vi så krydre dem med en enkelt, så finder vi ud af det hen ad vejen. Vi har ikke sådan et system, hvor vi har en kasse med en cheftræner og en kasse med assistenttrænere. Vi har ikke et fast system.«

»Jeg har ingen forventning, men vi skal se på, hvad der passer sammen. Vi har måske ikke så mange trænere, der er detaljeorienterede, så det skal vi enten gøre på en anden måde eller i hvert fald diskutere, så vi kan komme ned i detaljerne,« slutter Claus Steinlein.

Uden at tage røven på nogen.