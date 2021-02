FCM-direktør Claus Steinlein fortæller med et smil, at midtjyderne ikke havde råd til at hente Lukas Lerager.

Midtjyderne holdt sammen på sine profiler i det netop overståede transfervindue, mens man hentede Jonas Lössl og lejede brasilianske Ailton.

Alt imens tilførte rivalerne fra FCK blandt andet den danske landsholdsspiller Lukas Lerager.

»De har haft et rigtig skidt 2020, så jeg ville gøre det samme, hvis jeg havde deres økonomiske muskler. Det er rigtig fedt, at de har hentet Lerager hjem til Superligaen, som er en klassespiller. Det giver noget til Superligaen,« siger Claus Steinlein til TV3 Sport.

Steinlein kalder Lerager for en klassespiller. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Steinlein kalder Lerager for en klassespiller. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og her blev han direkte adspurgt, om midtjyderne havde kig på Lerager.

»Ja, ham havde vi ikke råd til,« griner Steinlein og fortsætter:

»Vi kan ikke bruge alle Champions League-millionerne på én spiller.«

Generelt så skulle der meget til, før midtjyderne ville springe på et dyrt tilbud..

»Det skal være noget ekstraordinært, og vi synes egentligt -–lidt ydmygt sagt -–at vi sgu har mange gode spillere i FC Midtjylland. Vi er tilfredse med det, vi har, og så var det, fordi Lössl kom forbi, at vi hoppede på,« siger Steinlein, der bekræfter, at man har fået tilbudt nogle spillere, men::

»Så har det været ekstremt dyrt. Vi er også købmænd,« smiler han.

FC Midtjylland fik en forfærdelig start på forårssæsonen med et 1-2-nederlag til Sønderjyske på hjemmebane..

FCK vandt onsdag 3-2 i Aalborg.