Claus Steinlein ved det godt.

At han har et image i fodbolddanmark som ham, 'der står med modebrillerne og plaprer op'.

Det er helt bevidst, når han med egne ord råber vilde målsætninger ud, som han senest har gjort det søndag i B.T. (Læs det her.)

Han benytter sig nemlig af law of attraction, altså, at hvis han sender positiv energi ud og tør melde store drømme ud, jamen, så vil dem, der tør drømme det, komme og være med.

...jeg har jo briller på, fordi jeg faktisk har et dårligt syn Claus Steinlein

»Det er et våben, jeg bruger,« forklarer FC Midtjyllands direktør det.

Men hvad han ikke helt forstår, er det enorme fokus, der er på brillerne.

»Jeg forstår slet ikke den der hype om mine briller, for det er min kone, der vælger mine briller, og jeg synes bare, okay, nu er de jo ikke totalt farvede eller noget som helst, så nogle gange får jeg et chok, når der står noget med brillerne, for jeg har jo briller på, fordi jeg faktisk har et dårligt syn,« siger Claus Steinlein.

Han tilføjer:

Det er Steinleins kone, som får lov at vælge brillerne, siger han. Foto: Henning Bagger Vis mere Det er Steinleins kone, som får lov at vælge brillerne, siger han. Foto: Henning Bagger

»Der er ikke andre årsager til, at jeg har briller. Så har jeg taget nogle briller, der ikke er kedelige, men de er jo heller ikke supersmarte og i alle mulige farver.«

»Jeg synes selv, at det er en okay, stille og rolig brille. Jeg skifter kun briller hvert tredje år eller sådan og har aldrig forstået alt det fokus, der er på dem, men jeg er jo heller aldrig på de sociale medier. Jeg vil beskytte mig selv,« siger han og bemærker, at han tager fansenes drillerier med et smil - måske snarere et grin, når vi taler Steinlein.

»Nu har vi en lille strandbar i Sandkås på Bornholm, hvor jeg er fra, og der var der forleden dag en FCK-fan, der var løbet op efter sin telefon og efter mig, fordi han skulle være sammen med sine 11 kammerater, og der var det helt vildt sjovt for ham, at han havde mødt mig, og det, synes jeg jo, bare er sjovt,« lyder det fra FCM-direktøren.

En fyr lige til Instagram.