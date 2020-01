Dion Cools og Ronnie Schwartz ind, Junior Brumado udlejet til Silkeborg.

Det er det, der er sket i FC Midtjylland på sidste dag af transfervinduet.

Og mere sker der, noget uvant for Ulvene, der ofte er aktive til de sidste timer af sidstedagen, ikke. Det slår FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, fast.

»Det er slut,« siger Claus Steinlein.

Har I den trup, der vinder mesterskabet?

»Vi havde et rigtigt stærkt forår, og nu synes vi, at vi har hentet nogle spændende typer. Vi hentede Lasse Vibe og Anders Dreyer tidligt i vinduet, og de har allerede vist i træningskampene, at de har gjort det godt med mål og assister fra dem begge. Den plan, vi havde lagt, er vi kommet i mål med. Det allervigtigste var at passe på det hold, der har bragt os på førstepladsen i Superligaen, og nu har vi så forstærket det, så træneren har nogle flere muligheder.«

»Vi er med Dion Cools og Ronnie Schwartz garderet på alle pladser. Og så er Tim Sparv er tilbage, og det er Marc Dal Hende også, så jeg kan næsten ikke vente, at vi skal i gang med kampene i februar. For tredje år i træk har vi en gulddyst med to klubber. FCK har også gjort det godt i transfervinduet, så det bliver virkelig spændende med en gulddyst mellem Ulve og Løver, og jeg er bare glad for, at vi fører med fire point.«

Ifølge TV3 Sport har Emiliano Marcondes i dag taget et fly fra England til Danmark, fordi han efter planen skulle præsenters som spiller i FC Midtjylland. Er det korrekt?

»Det har gennem det meste af vinduet været aftalt, at han skulle blive i Brentford, og han har allerede gjort det godt dér. Det er også derfor, vi har købt Anders Dreyer og Lasse Vibe, der begge kan dække den plads.«

Du afviser, at det overhovedet har været et tema i dag?

«Ja, ja. Det kan jeg 100 procent afvise. Jeg kan ikke afvise, at han har taget et fly og er i Danmark, for det ved jeg jo ikke. Men jeg kan med sikkerhed sige, at han har været uaktul i FC Midtjylland i de sidste tre uger, så nej, det har ikke været et tema,« slutter Claus Steinlein.

Emiliano Marcondes' agent, Antoni Alexandrakis, oplyser til B.T., at Brentford-spilleren fredag ikke har været med et fly til Danmark.