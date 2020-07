Det går rigtig godt i FC Midtjylland lige nu.

Dansk mester, Europa venter og et ungt hold med masser af potentiale. Men succes gør også nøglepersoner eftertragtede. Det mærkede man for en måned siden, da Standard Liege ville have Brian Priske.

De fik et nej, og det vil alle andre klubber også få, hvis de spørger.

»Vi har lavet en god aftale med Priske, hvor han skal være her i tre år og være med til at bygge op. Vi gav Priske chancen, og han har lynhurtigt betalt tilbage med et mesterskab. Men ligesom Jess var her i lidt over tre år, og Glen også var, så skal Priske også være her i tre års tid. Og så skal han ud,« siger FCM-direktør Claus Steinlein.

Og han understreger, at det virkelig ikke kan lade sig gøre at købe Brian Priske ud.

»Der skal noget helt vildt til. Vi har skiftet cheftræner en gang, så det er ikke en, vi skifter. Vi er rigtig glade for Priske. Jeg har sagt til Priske, at han skal være den første træner, der vinder to titler. Det har vi jo ikke haft endnu.«

Claus Steinleins kærlighed til sin cheftræner er stor. Men for to år siden valgte han Kenneth Andersen fremfor netop Brian Priske, der måtte blive siddende som assistent. Andersen blev ikke mester og sagde selv op efter seks kampe i denne Superliga-sæson.

Var det held i uheld, at Kenneth Andersen sagde op, så Brian Priske kunne komme ind?

»Neeej, altså… Man skal huske, at det var seks kampe, hvor Kenneth havde vundet de fem og spillet en uafgjort. Kenneth han var meget...«

Hvis der er nogen, der kigger bag resultaterne, er det jer…

»Ja, og vi var heldige i starten af sæsonen. Det har overrasket mig positivt, at Priske er gået ud og har taget tøjlerne så hurtigt. Man ved godt, når folk bliver forfremmet, at der godt kan gå lidt tid. Jeg havde regnet med, at der skulle gå et halvt til et helt år, før Priske rigtig trådte i karakter.«

»Men efter jeg snakkede med ham, var det som om, at det havde han glædet sig til, og det havde han forventet og været klar til rigtig længe. Fra første sekund tog han trænerstaben under sine vinger og viste, at det var ham, der sad på kommandobroen. Der er rigtig mange spillere, der har sagt til mig, at Priske er en genial chef, fordi de både kan have det sjovt og have det godt med ham, men han stiller også kæmpe krav.«

Skulle du ikke have givet ham jobbet et år før så?

»Så kan det være, at han ikke havde været helt klar, hehe. Nej, det kan man altid sige. Vi skal huske, at Kenneth havde jobbet i lidt over et år og vandt en enkelt pokaltitel, så det er fjerde træner, der vinder en titel med FC Midtjylland,« siger Claus Steinlein.