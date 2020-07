Havde du regnet med en afdæmpet og nedtonet Claus Steinlein, efter FC Midtjylland-guldet blev sikret, ja, så skal du følge mere med i Superligaen.

Den midtjyske direktør osede af overskud og selvtillid. Han ser allerede frem mod næste store mål - og de fem ord, som han drømmer om at kunne få ud af sin mund.

»Lige nu er det næste step, at jeg skal kunne stå med alle jer og på tv - med alle fans i Danmark og sige: 'Nu er vi i gruppespillet'. Og kunne det være Champions League…,« sagde Claus Steinlein og fremviste Hernings største private samling af elfenben i et enkelt smil.

Midtjyderne er længe blevet mødt af netop den anke - og især fra FC København-manager Ståle Solbakken - om, at holdet ikke præsterer i Europa. Det skal der laves om på efter sommerpausen.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er jo pisse-træt af, at vi ikke har været i gruppespillet mere end den ene gang. Selvom vi siden 2014, da Matthew (Benham, ejer, red.) kom ind, har været en kæmpe succes med fire pokaler og et gruppespil. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at vi har ramt helt ved siden af skiven.«

»Men ligesom I sagde i 2014, da vi havde tabt nede i Sønderjylland, at vi aldrig ville blive mestre, så glæder jeg mig til at stå her om tre-fire år og sige: 'Nu har vi også været i gruppespillet i to-tre år'. Der må det godt være Champions League, for det er jo drømmen for alle fodboldspillere og alle fodboldledere - og alle i hele den her region.«

FC Midtjylland vinder et suverænt mesterskab i denne sæson. Lige nu med 17 point ned til FC København og tre sejre i fire indbyrdes kampe mod de nærmeste konkurrenter. Næste opgave er at komme i Europa.

En opgave, der er blevet noget kortere efter corona-krisen. For det er kun i den mulige afgørende Champions League-playoff, at midtjyderne både skal spille ude og hjemme.