FC København-træneren mener, at flere af hans spillere endnu ikke er fysisk klar til at præstere på det niveau, som klubben og fansene forventer

Ståle Solbakken og FCK har ikke fået den start på sæsonen, som de havde håbet på. De startede Superligaen med at tabe 1-2 hjemme mod Horsens. Derefter havde de gevaldige problemer mod finske KUPS i Europa League-kvalifikationen, hvilket er et hold, som FCK burde have kvalitet nok til at køre over uden at anstrenge sig det store.

Ståle forklarer den sløve start på sæson med, at mange af spillerne endnu ikke er i form.

»Vi har et halvt hold, som halter efter fysisk, men vores fans skal kunne forvente, at vi rammer niveauet hver gang, det forventer vi også selv,« siger Ståle Solbakken ifølge Bold.dk.

Mere konkret bliver der hentydet til flere af de nytilkomne spillere i truppen som Adreas Bjelland, Kenan Kodro og Dame N’Doye. Derudover er der også Viktor Fischer og William Kvist, som har været til VM i Rusland, og derfor ikke har fået den optimale hvile i sommerpausen.

FC København spiller næste kamp på mandag ude mod Hobro.

