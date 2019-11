Det har stået klart, at det var drevet af hævn, da en AGF-fan kastede en brosten og en røgbombe ind i fodboldspilleren Jens Stages lejlighed. Det skete umiddelbart efter spillerens skifte fra AGF til FC København i sommer, og mandag blev den 24-årige fan idømt et års ubetinget fængsel.

Nu kan B.T. fortælle, at den dømte AGF-fan har en lang historie bag sig med hooligan-slåskampe og stadionkarantæne.

Det viser hans Instagram-profil, som B.T. har set.

Angrebet mod Jens Stages lejlighed var ikke første gang, den 24-årige AGF-fan greb til fysiske midler i forbindelse med fodbold.

Det var natten til den 14. juli, at der blev smidt en røgbombe gennem ruden på en lejlighed i Eckersbergsgade i Aarhus. Med røgbomben var en seddel med teksten I Aarhus straffes forrædere, Judas svin. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Det var natten til den 14. juli, at der blev smidt en røgbombe gennem ruden på en lejlighed i Eckersbergsgade i Aarhus. Med røgbomben var en seddel med teksten I Aarhus straffes forrædere, Judas svin. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

I sommeren 2017 lagde den dømte AGF-fan et billede op af to grupper mænd, der støder sammen i slagsmål i et grønt område. Den ene gruppe er klædt i hvidt og den anden i sort.

I teksten har den 24-årige skrevet: »Endnu en god skovtur med drengene«. Billedet er beskrevet med hashtaggene #Hooligans, #Haderranders og #Footballday.

Når hooligans mødes for at slås, sker det ofte i øde skovområder. Derfor bruger miljøet begrebet 'skovtur' om en organiseret slåskamp.

En af hans følgere kommenterede på billedet: »Tykke for fanden, du er jo ikke engang med i det foto, du halter jo bagefter,« efterfulgt af en grinende smiley.

Til det svarer den dømte AGF-fan: »Man kan da lige skimte mig, men nu kan vi jo ikke allesammen være ligeså hurtige som dig,« efterfulgt af en blinke-smiley.

Det var ikke første gang, den 24-årige lagde et billede op af 'skovture'. I 2016 lagde han også et billede op af en gruppe mænd i et grønt område, der står klar i kamppositur. Billedet er blandt andet beskrevet med #skovtur og #casuals, som er et engelsk begreb for en fankultur, der forbindes med vold.

Den dømte har også lagt flere billeder op, hvor han viser en tatovering af det klassiske 'hooligan-tegn' på sin arm.

Mandag blev den 24-årige idømt ét års ubetinget fængsel. To 21-årige medskyldige blev idømt ni måneders fængsel, hvoraf tre måneder skal afsones og resten er samfundstjeneste.

De tre er dømt for forsøg på ildspåsættelse ved at have kastet en brosten ind gennem vinduet til Jens Stages lejlighed i Aarhus. Da der var smadret hul i ruden, kastede de en røgbombe ind af vinduet med et brev, hvorpå der stod »I Aarhus straffes forrædere – Judas-svin.«

Få timer inden angrebet havde den 24-årige skrevet på Facebook til Jens Stage: »Du kan aldrig være i Aarhus igen - judas«.

Den dømte AGF-fan har nu fået livstidskarantæne fra stadion i Aarhus. Hans Instagram-profil afslører, at det ikke er første gang, han bliver udelukket fra se fodbold.

I 2016 lagde han et billede op af Aarhus Stadions fodboldbane taget gennem et gitter, der adskilte ham fra tribunen.

Billedet er beskrevet med teksten: »Karantænelivet fortsætter« og #casuals samt #ACAB, der er en forkortelse for »All cops are bastards« - »alle politibetjente er svin«.

B.T. kan altså fortælle, at angrebet på Jens Stages lejlighed er kulminationen på længere tids hooligan-aktiviteter.

Den dømte 24-årige har ikke ønsket at udtale sig. I en sms til B.T. skriver han:

»Har ingen kommentarer, da jeg betragter sagen som et afsluttet kapitel.«