FC Københavns norske manager, Ståle Solbakken, lignede - trods søndagens længe ventede Superliga-sejr på 3-2 over FC Nordsjælland - en mand, der lige var kommet i tanke om, at han havde glemt at stille p-skiven.

Han var faktisk godt knotten. Og det var stadig torsdagens Europa League-fiasko, der nagede nordmanden.

»Vi må ikke glemme torsdag, for det var forfærdeligt. Den kamp kommer til at være hos mig, til jeg dør. Jeg har måttet arbejde så meget med den, at involdene vrider sig inde i mig. Jeg har næsten ikke sovet siden,« lød det fra Solbakken.

»Pisseringe og irriterende!«

FC Københavns cheftræner Ståle Solbakken under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Parken i København, søndag den 4. oktober 2020.

0-1-nederlaget hjemme mod kroatiske Rijeka betyder, at FC København for første gang i årevis ikke skal spille med i et europæisk gruppespil.

Og det gjorde ondt på Solbakken at snakke om oplevelsen.

»Jeg kan ikke gå med den i resten af livet, men af og til kommer jeg til at vågne om natten og tænke på den kamp. Det må bare ikke ske,« fortalte FCK-bossen, der har endevendt fiaskoen med FCK-spillerne.

»Så det går mest ud over konen og datteren - men jeg må bare lukke mig inde på et værelse. Det er forfærdeligt.«

FC Københavns cheftræner Ståle Solbakken efter 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Parken i København, søndag den 4. oktober 2020. FCK vandt kampen 3-2.

Da snakken faldt på søndagens 3-2-sejr, var det heller ikke lutter roser, Solbakken fik afsendt:

»FC Nordsjælland laver to hovedstødsmål i en kamp - det sker én gang hvert skudår! Det var helt utilgiveligt.«

»Men vi tage fat i det positive og sige, at vi spillede en fantastisk offensiv kamp Det var utrolig, at vi ikke scorede flere mål.«

FCK har fire point efter de første fire Superliga-runder og er otte point efter rivalerne fra Brøndby, der topper rækken.