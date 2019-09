FC Københavns transfervindue blev et af de helt travle. Hele ni nye spillere kom til i løbet af sommerens transfervindue.

Men der er alligevel et salg, der har sat sig i manager Ståle Solbakken.

For da Robert Skov blev sendt til tyske Hoffenheim, var det ikke med nordmandens gode vilje.

»Den Robert Skov-handel er jeg ikke tilfreds med. Den ryster os lidt,« siger Ståle Solbakken.

epa07779398 Frankfurt's Gelson Fernandes (down) in action against Hoffenheim's Robert Skov during the German Bundesliga soccer match between Eintracht Frankfurt and TSG Hoffenheim in Frankfurt Main, Germany, 18 August 2019. EPA/ARMANDO BABANI CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Foto: ARMANDO BABANI Vis mere epa07779398 Frankfurt's Gelson Fernandes (down) in action against Hoffenheim's Robert Skov during the German Bundesliga soccer match between Eintracht Frankfurt and TSG Hoffenheim in Frankfurt Main, Germany, 18 August 2019. EPA/ARMANDO BABANI CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Foto: ARMANDO BABANI

Hvad er det med den? Følte du dig presset?

»Overhovedet ikke. Vi havde en gentlemans agreement. Den aftale gjaldt jo for så vidt juli ud. Men det var ikke under nogen omstændigheder meningen, at han skulle forlade os, efter vi var gået ind i Champions League-kvalifikationen. Det var før 'slutrunden' eller efter 'slutrunden'.«

'Slutrunden', som Ståle Solbakken taler om, er den europæiske kvalifikation. En kvalifikation, der startede i Champions League, men endte med Europa League-gruppespil. Og måske var det endt anderledes, hvis Robert Skov var blevet hængende i det københavnske lidt længere.

Det er den overvejelse, Ståle Solbakken gør sig.

Ni ind, syv ud FCK har hentet ni spillere i sommerens transfervindue: Sten Michael Grytebust, fra OB

Kalle Johnsson, fra Guingamp

Karlo Bartolec, fra FCN

Victor Nelsson, fra FCN

Bryan Oviedo, fra Sunderland

Jens Stage, fra AGF

Pep Biel, fra Real Zaragoza

Michael Santos, fra Malaga

Nicklas Bendtner, fra Rosenborg. FCK har afhændet syv spillere i sommerens transfervindue: Denis Vavro, til Lazio

Jesse Joronen, til Brescia

Robert Skov, til Hoffenheim

Peter Ankersen, til Genoa

Aboubakar Keita, til Leuven

Uros Matic, til Apoel (leje)

Michael Lüftner, til Omnia (leje)

Hvorfor måtte du så slippe ham alligevel?

»Fordi det var det, vi havde givet hånd på. Det holder jeg. Men det var vi ikke glade ved. Det må jeg bare sige,« siger FCK-manageren.

Hvem er det, du ikke er glad ved?

»Nej, der er ikke noget. Det står sort på hvidt, og vi har givet hånd på det. Vi havde ikke fået ham foran Mainz, hvis vi ikke havde lavet den aftale. Men vi kunne jo ikke købe en ind før. Nu kom Pep Biel ind uden en 'pre-season', og han skal bygges op. Det samme gælder Santos, som kom ind, da Jonas blev skadet. Han havde været i fryseboksen på sit hold og uden en 'pre-season'.«