Det var ikke kønt at se på, hvis man var FCK-fan mandag aften.

Hovedstadsholdet tabte på hjemmebane til AC Horsens 1-2 i en kamp, hvor københavnerne lignede noget, vi mange gange i den sløje 2017/18-sæson, hvor de blev til en beskeden fjerdeplads og ingen medaljer for første gang i 18 år.

Sådan lyder meldingen fra TV3 Sports kommentator Jesper Thygesen, der mandag var i Telia Parken som kommentator.

»Det mindede rigtig meget om sidste sæson. Udtrykket var lidt for tungt,« fortæller Thygesen og uddyber:

FC Københavns Dame N'Doye kigger efter bolden under superligakampen mellem FC København og AC Horsens i Telia Parken i København mandag den 16. juli 2018.

»Det var meget forsigtigt fra start, alt for låst. De bliver blokeret i at spille hurtigt, hvilket skal til, når man møder de fleste hold, men specielt Horsens. Det kan bunde i, at der er spillere, der ikke er gode nok på bolden. De firkant med de to stoppere og de to centrale midtbanespillere vurderer jeg bare til ikke at være gode nok, når spillet skal sættes,« fortæller Jesper Thygesen.

Allerede efter tirsdagens kamp talte B.T. Sports udsendte journalist med Ståle Solbakken, der deler nogle at de samme synspunkter i forhold til FCKs tempo.

»Jeg savner et overskud i måden at spille på, og vi så ud som om, vi var præget af situationen. Vi skal have en mentalitet, hvor vi spiller som om, vi ikke har noget at miste. Vi så ikke friske nok ud. Jeg vil se mere overskud,« fortalte FCK-træneren efter kampen.

FC Københavns Kenan Kodro ærgrer sig under superligakampen mellem FC København og AC Horsens i Telia Parken i København mandag den 16. juli 2018.

Mangler ny Delaney

I forhold til mandagens FCK-opstilling peger Jesper Thygesen især på tjekkiske Michael Lüftner i forsvaret og slovakiske Jan Gregus på midtbanen som to af de spillere, der skal tage sig gevaldigt sammen.

»Papagiannopoulos spiller sin første kamp, og ham tror jeg egentligt på i længden. Lüftner er bare ikke god nok med bolden, og det bliver for tungt omkring Gregus. Det hæmmer så Zeca, og det er de fire, der skulle sætte spillet. Det lykkedes de ikke med.«

Og det er især omkring midtbanen, at Jesper Thygesen ser FCKs helt store problem. Siden salget af Thomas Delaney har FCKs spil haft svært ved at hænge sammen henover midtbanen.

FC Københavns Carlos Zeca leder efter spilmuligheder superligakampen mellem FC København og AC Horsens i Telia Parken i København mandag den 16. juli 2018.

»Der hvor kabalen ikke går op er med savnet af Thomas Delaney. Det er ikke blevet løst. Jeg kunne godt tænke mig, at de fandt en stærk 6’er eller 8’er og smed nogle millioner efter det. De har Kvist, men spørgsmålet er, hvor meget han har at give af,« siger Thygesen.

Tag det roligt

Der er kun spillet en kamp i sæsonen, og derfor skal man passe på med ikke at drage forhastede konklusioner. For der er masser af tegn på, at FCK nok skal komme den svage sidste sæson til livs, vurderer Jesper Thygesen.

»Når Andreas Bjelland kommer ind, får FCK en spiller, der kan dåseåbne modstandernes struktur med sine diagonale skift. Roen og lederen, der kommer ind der og styrker forsvaret vil jeg gerne se an først,« siger Jesper Thygesen, der ikke kan finde mange svage punkter ellers i københavnernes trup:

FC Københavns Viktor Fischer ømmer sig under superligakampen mellem FC København og AC Horsens i Telia Parken i København mandag den 16. juli 2018.

»Dame N’Doye er i super form og var FCKs bedste mod Horsens. Kodro så udmærket ud. Vi ved, kanterne har kvalitet. Giv det to, tre, fire kampe med Bjelland på banen, så ser vi, hvilket udtryk, FCK får, for de har en meget spændende trup.«