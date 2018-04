Med Federico Santanders hovedstødsmål i sidste sekund sejrede FC København i aftes 2-1 hjemme over FC Nordsjælland, og med den sjette sejr i træk gør de danske mestre nu for alvor krav på den bronzemedalje og Europa-plads, som for et par måneder siden lå stensikkert til de nordsjællandske gæster.

Se højdepunkter fra den vilde kamp øverst i videoen

Og det ville være bedst for dansk fodbold, hvis det bliver københavnerne – og ikke nordsjællænderne – der lykkes med bronze-missionen, understregede FCK-manager Ståle Solbakken efter gårsdagens sejr.

»Det er altid meget vigtigt for dansk fodbold, at vi kommer i Europa, for det er os, der kan finde ud af at spille i Europa. Hvor mange kampe har FC Nordsjælland vundet i Europa gennem tiderne,« spurgte Solbakken og fortsatte:

»Det er altid nemt at være FC Nordsjælland. Holdet har nul pres på sig. De vil gerne spille internationalt, men de har en plastic-bane, der er en skændsel for hele Danmark. De har et super produkt, en rigtig dygtig træner og mange gode unge spillere – men de vil repræsentere Danmark, og så kan de ikke rejse til Helsingør og klare sig på en dårlig bane. Det holder ikke. Jeg siger ikke, at de andre skal lægge sig, for at vi kan komme i Europa, men det er vigtigt for dansk fodbold, at vi kvalificerer os til de europæiske kampe, for vi har noget at gøre der.«

Ståle Solbakken, manager FC København, jubler efter målet til 2-1 under Alka Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Telia Parken mandag den 2. april 2018. (Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2018) Foto: Anders Kjærbye Ståle Solbakken, manager FC København, jubler efter målet til 2-1 under Alka Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Telia Parken mandag den 2. april 2018. (Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2018) Foto: Anders Kjærbye

Lov og orden er altså genoprettet i den danske hovedstad, hvor sheriffen, FC København, efter et uhørt svagt efterår endelig nu har fået sammensat en stime på seks sejre.

Men i går kom FCKs genrejsning for alvor stå sin prøve. For det var hademodstanderen - de unge lovløse fra FC Nordsjælland - der var kommet til Østerbro for at lave ballade i mesterskabsslutspillets første runde.

I sæsonens to tidligere møder var det blevet til klare nederlag til de danske mestre - 0-3 og 1-3.

Der var derfor også hævn på menuen i Parken på en ægte forårseftermiddag, hvor solen slikkede hovedstaden i ansigtet, som var den en kåd og overivrig bordercollie. En sejr var ikke bare også et must for FCK’s jagt på en bronzemedaje - men også vigtig for den FC Københavnske selvforståelse.

Viktor Fischer var glad og kæk efter sejren:

Det solbrilleiklædte hjemmepublikum fik dog lov at svede alvorligt for sejren. For det var FC Nordsjælland, der kunne gå til pausen med en 1-0-føring, efter at Mathias Jensen - der som sædvanligt kontrollerede med sin silkefod of overblik - sendte et frispark ind i højrefoden på Ernest Asante, der let kunne skubbe bolden ind bag målmand Stephan Andersen.

I anden halvleg intensiverede værterne presset gradvist, men som minutterne tikkede afsted, duftede det af endnu et FCN-kup i Parken.

Først da gæsternes indskiftede Mikkel Damsgaard med et kvarter igen fik raget to gule kort til sig, krakelerede de unge Farum-drenge. Viktor Fischer tog en slalom-tur og fandt en helt fri Rasmus Falk, der let kunne udligne. Og i tre minutters overtid headede hjemmeholdets indskiftede Jonas Wind bolden på tværs i nordsjællændernes felt. Federico Santander sendte sine 187 centimeter nærmest naturstridigt højt op mod den københavnske himmel og headede det forløsende sejrsmål i æsken. Endeløs glæde i Parken, hvor Ståle Solbakken storjublende løb direkte i omklædningsrummet, før dommer Peter Kjærsgaard havde fløjtet af.

»Kampen var jo slut,« forklarede FCK-manageren, der igen har fået et hold, der tager selv de svære sejre.

»Nu kan vi bygge videre. Vi er et hold i overskud. Jeg ser det i vores træning, og jeg ser det på smilene hos spillerne.«