Superliga-sæsonen nærmer sig sin afslutning, og set med FCK-briller har det været en skuffende sæson, hvor rivalerne fra FC Midtjylland endnu en gang ser ud til at løbe med mesterskabet.

Et lignende scenarie kommer dog ikke til at finde sted i næste sæson. I hvert fald ikke, hvis man spørger FC Københavns cheftræner, Ståle Solbakken.

»Jeg er vant til, at såfremt FCK taber to eller fire kampe eller ikke vinder guld, så leder man efter problemerne. Jeg er ansvarlig, og jeg tager ansvaret på mig, men jeg er helt tryg ved, at vi kommer tilbage og vinder guld næste år,« siger Ståle Solbakken til B.T.

Ifølge den norske cheftræner knytter forventningerne til næste sæson sig op på den store mængde af unge spillere i truppen, som allerede har fået et stort ansvar på holdet.

Ståle Solbakken med sit trænerteam under FC Københavns kamp mod FC Nordsjælland på Right to Dream Park i Farum søndag 14. juni. Kampen endte 1-1.

»Mange af de unge har fået et kæmpe ansvar for tidligt. Men det er, som da Zanka (Mathias 'Zanka' Jørgensen, red.) kom ind i sit første år. Der kostede han en del point, men endte med at være en af de bedste i klubbens historie,« siger Solbakken og fortsætter:

»Mo (Mohamed Daramy, red.) har fået meget mere spilletid, end han kunne have drømt om. Jonas Wind er tilbage fra sin skade nu. Victor Nelsson, Jens Stage og alle de drenge har fået et kæmpe ansvar tidligt, som de vil drage nytte af til næste år, så jeg ser meget lyst på fremtiden.«

Spørger man Ståle Solbakken, om de skuffende resultater skyldes uheld eller manglende evner, så er svaret klart.

»Det er en kombination. Vi er i en situation, hvor vi skal kæmpe rigtig meget for det. Defensiven fungerer ganske udmærket, men vi har svært ved at score de 'nemme' mål og spille hele kampen uden at lave de fejl, som modstanderne scorer på. Så det er en kombination. Det kan vi ikke komme uden om,« siger Ståle Solbakken.

Mens resultaterne ikke har flasket sig som forventet i Superligaen, har FC København haft stor succes i Europa League. Klubben er fortsat med i ottendedelsfinalen mod tyrkiske Istanbul Basaksehir FK, hvor der mangler en returkamp, efter det første opgør endte 1-0 til tyrkerne.

FC København har i denne sæson været hårdt ramt af skader på flere positioner, hvor angriberne Dame N'Doye og Jonas Wind har siddet ude med længerevarende skader, ligesom midtbaneprofilen Viktor Fischer har været og fortsat er skadet.

Adspurgt om truppens status fortæller Ståle Solbakken, at der frem mod næste sæson 'måske mangler de sidste par brikker' i trænerens puslespil.

Om de 'sidste par brikker' dermed betyder, at der er nye spillere på vej i det kommende transfervindue, vil cheftræneren dog ikke præcisere endnu.

»Det må vi se på til den tid. Det kommer lidt an på de skadede spillere, hvilken situation de er i, og så må vi lave en stor vurdering af det hele,« siger Solbakken og tilføjer:

I det seneste opgør mellem FC København og FC Midtjylland vandt midtjyderne med 2-1 i Parken. Torsdag kan de sikre sig det danske mesterskab, når klubberne mødes i Herning.

»Men der er længe til 5. oktober (Hvor transfervinduet lukker for Superligaen, red.).«

FC København møder torsdag aften FC Midtjylland. Alt andet end en FCK-sejr vil betyde, at FC Midtjylland kan fejre klubbens tredje mesterskab. Kampen sparkes i gang klokken 20 på MCH Arena i Herning.