Mathias ‘Zanka’ Jørgensen på visit, Lars Seier Christensen til sin første hjemmekamp som FCK-medejer og ikke mindst en sejrsglad Ståle Solbakken på slap line.

Det er ingredienserne i denne ‘det så du ikke på tv’, da FCK vandt 3-1 over Hobro IK.

Lad os starte med det sidste først, for FCK’s norske træner var i strålende humør, da han mødte den lille håndfuld frysende journalister fra den skrivende presse efter den vindforblæste kamp.

Her sendte Solbakken blandt andet en hilsen til netop Lars Seier Christensen, FCK’s nye stærke mand i ejerkredsen, da han blev spurgt ind til, hvad det betyder for FCK, at FC Nordsjælland spillede sig i top-6.

Ståle Solbakken var i hopla efter FCKøs sejr over Hobro IK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken var i hopla efter FCKøs sejr over Hobro IK. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er muligt, at vi køber en ny bane til dem. Jeg skal mødes med Lars Seier for første gang i morgen, og det bliver den første investering. Vi lægger en helt fin ny græsbane i Farum Park,« jokede FCK-træneren.

FCK har det historisk svært på Farum-klubbens kunstgræsbane, hvor de nu skal spille to gange i mesterskabsslutsspillet.

Lars Seier Christensen overværede sin første kamp i Parken, siden han for et par uger siden købte for 222 millioner kroner aktier i hovedstadsklubben. Rigmanden kunne efter kampen ses i området omkring mixed zone i samtale med FCK-bestyrelsesformand Bo Rygaard.

Men her stoppede Ståle Solbakken ikke med de muntre betragtninger. Han kastede sig også ud i en anekdote om sine egne (manglende) frisparksevner, da talen faldt på Robert Skov, som scorede sit frispark nummer otte i sæsonen mod Hobro IK.

Lars Seier sammen med Bo Rygaard i Parken. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Lars Seier sammen med Bo Rygaard i Parken. Foto: LINDA KASTRUP

»Det år, hvor vi vandt mesterskabet med AaB (1999, red.), bankede jeg et par stykker ind. Jeg var livsfarlig. Så når der var frispark på Aalborg Stadion efterfølgende, summede det, for folk troede, at jeg var farlig hver gang. Sæsonen efter var det ‘Ståle time’, men jeg brændte hver gang. Jeg var en ‘one season wonder’,« grinede Solbakken, som dog fik pointeret, at han lavede et enkelt frispark i den korte tid, han nåede at være spiller i FCK-trøjen:

»Men jeg kan ikke sammenlignes med Robert Skov.«

FCK-nordmanden hev endnu en anekdote frem, da han snakken faldt på det vilde mål, som sikrede Esbjerg fB sejren mod Vejle efter et målmandskoks, som Joni Kauko på snedig vis lukrerede på.

»Det er jo ikke set, siden Manchester City mødte Nottingham Forrest i en tips-kamp, hvor keeperen står med bolden (i en hånd, red.), og så kommer Gary Crosby og løber rundt om ham og header den ud af hånden og scorer,« mindedes Solbakken.

Ståle Solbakken i AaB-trøjen. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Ståle Solbakken i AaB-trøjen. Foto: HENNING BAGGER

Og Mathias ‘Zanka’ Jørgensen. Ja, han var såmænd også på visit i Parken.

Han kunne efter kampen i VIP-området ses i samtale med det danske fodboldikon Søren Lerby, som i dag er en mægtig fodboldagent med base i Holland.

Den tidligere mangeårige FCK-forsvarer har gang i en svær sæson i Huddersfield, som efter al sandsynlighed rykker ud af Premier League.

Rygterne går på, at Zanka er på jagt efter en ny klub. Næppe FCK dog - der er nok nogle gode Premier League-år tilbage i den 28-årige danske landsholdsspiller.