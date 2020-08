FC Københavns nyeste angriber, Kamil Wilczek, får ikke en varm velkomst, når han spiller sin første hjemmekamp i Parken.

Det blev klart onsdag, da de mest inkarnerede FCK-fans fra Urban Crew skrev på Instagram, at den polske angriber aldrig ville blive accepteret hos dem.

FC København-manageren, Ståle Solbakken, tager dog fansenes reaktion og velkomst meget roligt.

»Jeg har sagt det tusinde gange før. Følelser er en del af fodbold, og de er vigtige for vores fans. Men Kamil er en del af os nu, og vi vil støtte ham så meget som muligt, så han kan lykkes her,« siger han til B.T. og fortsætter.

32-årige Kamil Wilczek. Foto: Nikolai Linares Vis mere 32-årige Kamil Wilczek. Foto: Nikolai Linares

»Om det bliver et problem, at vores fans har det sådan, kan kun tiden vise. Jeg tror, det hele løser sig, hvis det går godt sportsligt. Så det er det, vi fokuserer på lige nu.«

Den hårde modtagelse skyldes naturligvis, at Kamil Wilczek har en fortid som Brøndby-bomber. Den 32-årige polak spillede på Vestegnen fra 2016 til januar 2020, hvor han blev klubbens mest scorende spiller i Superligaen nogensinde.

Og da forholdet mellem FC København og Brøndby aldrig har været venskabeligt, så forstår Ståle Solbakken godt, at nogle fans ikke klapper i hænderne over det nye indkøb.

»Nogle fans reagerer på en måde, mens andre reagerer på en anden. Og nogle fans reagerer mere voldsomt end andre. Det er fodbold, men Kamil er meget opsat på, at det skal gå godt, og det er vi også.«

Den 52-årige FCK-manager synes efterhånden, at der har været snakket nok om, hvordan fansene har budt Kamil Wilczek velkommen.

»Det er den samme sang, som vi hører igen og igen. Jeg kan kun sige, at Kamil og resten af truppen fokuserer på resultaterne på banen, mens det andet er, som det er. Det kan vi ikke lave om på.«

De inkarnerede FCK-fans deler dog ikke nordmandens holdning om, at de sportslige præstationer kan løsne det anspændte forhold.

Urban Crew, der står bag onsdagens Instagram-opslag, mener ikke, at de kan tilgive Kamil Wilzcek, efter han stod i en FC København-trøje og talte rosende om Brøndby.

'Det står folk frit for, hvordan de vil reagere på hans tiltrædelse. Men hvis det ikke er nok for én, at manden er tidligere anfører, topscorer m.v. hos BIF, og at han kun for to måneder siden købte støttetrøjer til dem – så se blot på hans udtalelser, hvor han iført vores trøje understreger, at han har Brøndby i hjertet og altid vil have det,' lyder det blandt andet i opslaget.

Formanden i FCK Fan Club, Lars Thor, understreger i en mail til B.T., at Urban Crew er i deres gode ret til at have en negativ holdning om købet af Kamil Wilczek.

'Enhver fangruppe har ret til at have deres holdninger og ytre dem, så længe de er inden for lovens grænser og ikke strider mod de værdier, vi har i FCKFC. Det er klart, at tilgangen af Kamil Wilczek deler vandene, og han vil nok aldrig vinde alles hjerter, uanset hvor mange mål han scorer. Vi håber på det bedste for klubben i den kommende sæson og bakker selvfølgelig op om holdet som helhed.'

Den 32-årige polske angriber har underskrevet en kontrakt på tre år med hovedstadsklubben.