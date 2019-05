På papiret bliver Ståle Solbakken i FC København i fire år mere. Men virkeligheden kan blive en helt anden.

FC Københavns fans har nok siddet og klappet i hænderne ved udsigten til at se den norske mestertræner forlænge sin aftale til sommeren 2023. Det er et tydeligt tegn på, at klubben vil holde fast i den allermest centrale figur, mens Solbakken selv også ser langt frem med FC København.

Én ting kan dog trække den 51-årige manager væk fra de københavnske mestre.

»Det store tilbud kan godt komme. Men sandsynligheden er ikke stor. Efter vores Champions League-kampange for to år siden, fik jeg masser af tilbud, men jeg må være helt ærlig og sige, at jeg kun fik ét svagt tilbud fra en elendig, dårlig Bundesliga-klub, som ikke havde forudsætninger for at gøre noget,« siger Solbakken og fortsætter.

»Ellers fik jeg ingenting. Ingenting. Jeg fik 10-12 fine tilbud, som jeg for fire-fem år siden havde sagt, at det skulle vi selvfølgelig prøve. Jeg fik kun et tilbud fra en top fire-liga.«

Ståle Solbakken sidder med andre ord ikke ved mailen og venter på en Premier League- eller Bundesligaklub. For han ved godt, at hans navn ikke er brandvarmt lige nu. Og det skyldes ikke mindst opholdene i FC Köln og Wolverhampton.

»Köln er jo der, hvor alle journalister bor. Der har alle medier sit hjem. Jeg tror ikke, det hjalp mig, at jeg var på forsiden i 360 dage i træk - og det var ikke udelukkende på grund af sejre. Lad mig bare sige det sådan. Det var et kaotisk år.«

Ståle Solbakken peger på, at han ikke lige passer ind i de tendenser, som får manager-karussellen til at køre rundt i England og Tyskland.

»Der er to tendenser. Ofte går trænere igen. Hvis du har haft et succesfuldt job, kan du fejle på fem, og du kommer alligevel tilbage. Det er helt vildt, hvordan nogle af dem skifter job. Eller også tager de U23-træneren, fordi han kender klubben. Det er de to tendenser i Tyskland,« siger Solbakken og peger mod England.

»Så har du i England, hvor der er ekstrem konkurrence. Der har jeg også lidt lig i lasten med Wolverhampton, men samtidig mener jeg, at det projekt var dødfødt.«

Så med Tyskland og England i den svære ende kunne der vel kun være en enkelt mulighed tilbage for Ståle Solbakken. Det norske landstrænerjob, som han flere gange har været sat i forbindelse med.

»Jeg har jo sagt nej to gange til landstrænerjobbet i Norge, og den ene gang sagde jeg ja, før jeg sagde nej. Jeg føler ikke, at det er mig. Ikke lige nu. Lagerbäck fortsætter måske et år mere, inden han muligvis stopper. Men det bliver ikke mig. Jeg føler ikke, at det er mig,« siger Ståle Solbakken.