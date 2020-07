Det er ikke bare sølvmedaljerne, som FCK er ved at smide ud ad vinduet med holdets dårlige resultater i Superligaen.

Det er i lige så høj grad sommerferien og muligheden for optimal opladning til næste sæson.

Og det scenarie bekymrer Ståle Solbakken endnu mere end de seks kampe i streg uden FCK-sejr.

»Vi har været igennem en rigtig hård rejse, og derfor er det super vigtigt for os at blive nummer to, som ser svært ud nu, for vi har ikke brug for en ekstra kvalrunde her i den hjemlige liga for at komme igennem til Europa,« siger han og fortsætter:

»Vi trænger til en god opladning til de europæiske kampe (i Europa League, red.), og vi trænger definitivt til længere ferie, men vi får sandsynligvis ingen af delene nu. Men det må vi bare leve med. Så må vi gøre det bedste, vi kan,« lyder det fra Ståle Solbakken, som ikke lægger skjul på, at særligt flere af de nye spillere i klubben godt kunne bruge en pause.

De er nemlig presset både mentalt og fysisk, forklarer han.

»Jeg siger ikke, det er synd for dem (spillerne, red.), men det er hårdt at være i FCK, når man ikke vinder fodboldkampe, og det er ekstra hårdt for dem, som lige er skiftet, og som ikke har de succesoplevelser fra tidligere, og de føler måske et større tryk og måske en større belastning på sin person,« siger FCK-manageren.

Med søndagens nederlag til AGF ligger FCK nu på tredjepladsen i Superligaen. Københavnerne er ét point efter netop AGF med to kampe tilbage.

En placering som nummer tre vil betyde, at klubben skal spille en altafgørende playoff-kamp mod OB eller Horsens om en plads i Europa League-kval'en.