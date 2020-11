Det var et chok af de større, da FC København den 10. oktober meddelte, at manager Ståle Solbakken var fortid i klubben.

Siden da har nordmanden forholdt sig tavs.

Men det bliver der nu lavet om på. Ståle Solbakken fortæller således til TV3 Sport, at han er uenig i ledelsens begrundelse for fyringen.

Det viser et uddrag af et længere interview, der bliver sendt søndag aften. Se det i videoen øverst i artiklen.

»Jeg må få lov til at fortælle min version, fordi de fortæller en version, som, jeg mener, ikke er sand. De fortæller det på vegne af mig, efter vi blev enige om noget helt andet. Det er ikke respektfuldt, fortæller en meget påvirket Ståle Solbakken og fortsætter:

»Det, der gør mig emotionel i det her, det er ikke, at jeg blev fyret. Det er en del af gamet. Det, der gør ondt, det er, at jeg mistede et lille livsværk.«

Den 52-årige manager nåede at stå i spidsen for den københavnske storklub i mere end 600 kampe og førte dem til flere store triumfer, inden han for halvanden måned siden fik sparket.

I den forbindelse udtalte bestyrelsesformand Bo Rygaard på et pressemøde, at årsagen til fyringen var, at der i hele 2020 ikke var leveret tilfredsstillende resultater.

Solbakken deltog ikke i pressemødet og var end ikke citeret i pressemeddelelsen, men Rygaard afviste, at der var nogen konflikt mellem ledelsen og den fyrede manager.

Meget tyder dog på, at Ståle Solbakken ser noget anderledes på sagen.

Jess Thorup har overtaget ansvaret i FCK, efter at Hjalte Bo Nørregaard i en overgang trådte til som midlertidig løsning.

Hele interviewet med Ståle Solbakken kan ses søndag klokken 20:30 på TV3+.