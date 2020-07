FC København er inde i en kedelig lille stime.

For tredje kamp i træk måtte Ståle Solbakkens mandskab gå fra banen uden sejr. Denne gang i Aarhus, hvor hjemmeholdet vandt 1-0. Dermed er AGF nu kun fire point efter FC København i toppen af rækken.

Men det var ikke det, der fyldte noget i FCK-managerens hoved.

»Vi er, hvor vi er. Vi har kæmpet med en meget hård sæson i lang tid. Og vi kæmper stadig. Men ingen skal sige til mig, at vi ikke kommer til at få en del point, hvis vi spiller som i dag. Da vi havde kontrol på kampen i Nordsjælland scorer de fra en død vinkel. Ingen tror, at bolden går ind. Da vi fører i Brøndby, spiller vi bolden for kort tilbage. Så vi har ikke marginalerne,« siger Solbakken til TV3+.

Marginaler havde FC København-målmanden Kalle Johnsson heller ikke. Et hjørnespark fra Casper Højer gled direkte igennem hænderne på svenskeren og gik i mål.

Et stort drop af manden, der ellers mest har været kendt for at redde FCK i denne sæson.

»Jeg synes, det er synd for drengene. Vi er i en fase nu, hvor vi føler, at det meste går imod os. Men det går ikke at have ondt af os selv. Vi skal spille sæsonen ud. Vi har fem kampe mere og en europæisk kamp til slut, som vi skal give alt i. Vi har alt at spille for nu,« siger Ståle Solbakken.

Næste kamp er allerede torsdag, hvor FC Midtjylland kan blive mestre i den direkte duel med FC København.