Det blå-og sortstribede anførerbind har i FC København længe siddet på William Kvists arm.

Sådan forholder det sig dog ikke længere, for Ståle Solbakken har nu officielt valgt en ny førsteanfører i klubben.

»Ja, jeg har haft en snak med William, og vi er enige om, at det nu er Zeca, der er anfører,« siger den norske manager til FC Københavns hjemmeside.

Det bliver fremover Carlos Zeca (nr. 10), der bærer anførerbindet. Foto: Liselotte Sabroe

William Kvist har i store dele af forårssæsonen siddet på bænken for københavnerklubben, og efter landsholdspausen har han ikke spillet sig tættere på startopstillingen.

For nyligt udtalte Ståle Solbakken, at William Kvist er nederst i hierarkiet på midtbanen i FCK, og siden hjemkomsten fra landsholdslejren har midtbanespilleren brugt tiden på at komme ordentligt i gang igen efter den skade han fik under VM.

William Kvist er ikke længere anfører i hovedstadsklubben. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Danmarks første kamp fik William Kvist et knæ i brystet efter en halv times spil, hvilket resulterede i et brækket ribben og en punkteret lunge, og dermed sluttede VM for William Kvist, der vendte tilbage til FC København for tre år siden.