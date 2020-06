FC Midtjylland-træner Brian Priske er blevet rygtet til Standard Liege i Belgien i løbet af ugen.

Han skulle dog have takket nej. Og det med at sige nej til udenlandske klubber kender kollegaen i FC København Ståle Solbakken godt.

»Jeg har også sagt nej til tilbud fra udlandet, men det tror jeg, at trænere i både Danmark, Sverige og Norge har på et tidspunkt.«

Ståle Solbakken ville ikke sætte navne på, hvilke klubber han har sagt nej tak til.

FC København måtte nøjes med 1-1 i Farum mod FC Nordsjælland søndag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC København måtte nøjes med 1-1 i Farum mod FC Nordsjælland søndag. Foto: Liselotte Sabroe

Nordmanden tilføjede, at det er en del af at være fodboldtræner.

»Det har jeg gjort før, og jeg kommer måske til at gøre det igen. Men det er ikke noget, jeg tænker så meget over lige nu.«

Ståle Solbakken og FC København måtte søndag aften nøjes med 1-1 i Farum mod FC Nordsjælland. Og selv om det betyder, at københavnerne er 11 point efter FC Midtjylland, så har cheftræneren ikke opgivet guldmedaljerne.

»Vi har ikke snakket om guld, og man skal score på sine chancer for at blive danske mestre. Men vi skal blive ved med at præstere og forsøge at vinde alle de sidste kampe, vi har.«

FC København kom foran efter 22 minutter, da Jens Stage stangede et Pep Biel-hjørnespark i kassen. Føringen holdte til 20 minutter inde i anden halvleg, hvor Kamal-Deen Sulemana udlignede til 1-1.

Men tingene kunne have set meget anderledes ud, hvis Mohammed Kudus fra FC Nordsjælland var blevet præsenteret for sit andet gule kort i begyndelsen af anden halvleg.

Ståle, Kudus laver et frispark, hvor han har et gult kort. Skal han have det andet gule kort?

»Ja, det skal det vel, men sådan er fodbold. Han slap afsted med det, og det må vi acceptere.«

Ståle Solbakken roser sin trups indsats i sæsonen, selv om det ikke ligner et dansk mesterskab for andet år i træk.

»Vi har været ramt af mange, mange skader. Det må være den værste situation i forhold til skader, jeg har oplevet i min trænerkarriere. Alligevel snitter vi over to point i kamp med en trup, hvor mange af drengene har spillet mange kampe i Superligaen, pokalturneringen og i Europa.«

FC København må lige for tiden undvære store profiler som Dame N'Doye, Jonas Wind og Viktor Fischer, hvor sidstnævnte lige er blevet meldt ud i flere uger. Men det tænker Ståle Solbakken ikke så meget over.

»Det påvirker ikke truppen eller mig selv ret meget. Han har været skadet så længe efterhånden, at vi har vænnet os til det. Han kommer tilbage, når han er klar. Men min doktorgrad rækker ikke til, jeg kan sige præcis hvornår.«

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

FC København-træneren har stillet med de samme 11 spillere i de første tre kampe efter corona-pausen. Men det bliver ikke til fire kampe i streg.

»Jeg skal til at skifte en smule ud. Det kan der ikke være tvivl om. Så det bliver ikke de samme spillere, der starter inde på onsdag.«

FC København møder onsdag AaB på hjemmebane.