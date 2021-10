Ståle solbakkens mange år som magtfuld træner i FC København var præget af sejre og triumfer, men det endte brat med en fyring - for et år siden på søndag.

I den anledning har Discovery+ interviewet den nuværende norske landstræner om sine op- og nedture i FCK.

Her løfter Solbakken sløret for, hvad der var hans værste enkeltstående oplevelse i FCK - foruden selve fyringen, som han fortsat mener var 'en stor fejl'.

Den 53-årige nordmand med de otte FCK-mesterskaber på cv'et spoler tiden tilbage til en mørk aften den 1. oktober 2020.

Jeg har mødt Ståle Solbakken i den norske landsholdslejr til et længere interview om bl.a. tiden efter FCK-fyringen, landstrænerjobbet og det nye projekt i København. Interviewet udkommer på Discovery+ på søndag præcis et år efter fyringen. #sldk #fck #Ståle pic.twitter.com/6lG1E8vRfV — Kasper Marker (@KasperMarker) October 7, 2021

»Hvis der er noget, jeg ser tilbage på som det værste i min FCK-tid, så var det jo den ene kamp imod Rijeka,« husker Solbakken i interviewet med Discovery+.

Denne aften missede hans europa-vante mandskab Europa League-gruppespillet efter et bizart selvmål i 1-0-fiasko-nederlaget i Parken til det lille kroatiske mandskab.

Ugen efter gik der chokbølger gennem Superligaen, da nyheden om, at FCK-ledelsen havde fyret Ståle Solbakken, ramte.

»Jeg tror ikke, at der er nogen, som har snakket med mig hverken før eller efter fyringen, der har tvivlet på, at jeg mente, at det var en stor, stor fejl,« siger Solbakken, som også fortæller, at han er fuldstændig overbevist om, at FCK ville have vundet 'the double' i sidste sæson, hvis han ikke var blevet fyret.

Se hele interviewet med Ståle Solbakken på søndag på Discovery+.