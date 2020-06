Skal man kigge på én kamp, der kan afgøre det danske mesterskab anno 2019/2020, kan det meget vel være søndagens opgør mellem FC København og FC Midtjylland.

Holdet fra Heden er snublende tæt på at vinde Superligaen for tredje gang på seks år i en sæson, hvor man nærmest har ført fra start til slut.

Men er magtbalancen ved at tippe mellem de to hold, og hvordan føles det at blive udfordret af FC Midtjylland på flere parametre?

Frem mod aftenens opgør har B.T. fremsat otte påstande for FC Københavns manager, Ståle Solbakken.

Ingen medier tager sig af FCMs køb, der ikke fungerer. Måske Herning Samtidstidende, men den læser jeg ikke. Ståle Solbakken

Påstand 1: Hvis FC Midtjylland vinder i aften, afleverer du guldmedaljerne til dem.

»Nej. Sandsynligheden bliver meget mindre, men i mesterskabsspillet kan man tabe fire kampe i træk, og man kan vinde fire. Men sandsynligheden for, at Midtjylland vinder, bliver selvfølgelig øget med mange, mange procent.«

Påstand 2: Hvis FC Midtjylland vinder guldet i år, så er magtbalancen tippet.

»Det dér er en kæmpe fejl. I min første periode som FCK-træner (fra 2006 til 2011, red.) vandt vi fem af seks mesterskaber. Da jeg kom tilbage til FCK i 2013, lå holdet på sidstepladsen. Vi brugte den sæson og den næste på en stor turnaround. Det har alle glemt. Vi foryngrede spillerstanden med to til tre år, vi solgte alt det, vi kunne. Der var næsten ingen salgsobjekter i den spillertrup.«

FCKs Cheftræner Ståle Solbakken under superligakampen mellem FCK-Aab i Telia Parken onsdag den 17 juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Cheftræner Ståle Solbakken under superligakampen mellem FCK-Aab i Telia Parken onsdag den 17 juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Så vandt vi to sølvmedaljer: Det år, hvor jeg kom tilbage, og så året efter. Efter det har vi vundet tre af fire mesterskaber. Man kan sige, at det første hak i snuden, vi får, det er denne her sæson, hvis vi ikke vinder.«

»Jeg har tit skullet sætte holdet uden 9 ud af 11 i startopstillingen fra året før. Det er kun Falk og Zeca, som har spillet, de andre ni er enten blevet solgt eller skadet. Vi har fået to point i snit, det er ikke helt slut endda, hvis vi vinder på søndag, plus at vi har været med i Europa.«

»Når FC Midtjylland har spillet med om et mesterskab og bidraget bare en lille smule i Europa, så kan man begynde at snakke om det. Men de har ikke gjort noget uden for egen andedam. Vi kommer nok ud omkring nummer 30 på næste europæiske klubrangering. Det er det højeste, FCK nogensinde har været i Europa.

»Du kan godt sige, at vi har haft nogle svipsere i Superligaen, og at FC Midtjylland har været gode. Men det er ikke nok. Så længe du ikke præsterer for dansk fodbold ude i Europa, er der ikke tale om noget magtskifte.«

Vi kan også helt sikkert lære af Midtjylland på nogle områder. Ståle Solbakken

Påstand 3: Det irriterer dig, at FCK gør FC Midtjyllands vej til europæisk fodbold nemmere ved stort set at hente alle koefficientpoint.

»Nej, det gør det ikke. Det, som er irriterer mig, er, at Midtjylland har været ‘hjerteløse’ i Europa i så lang tid. Det irriterer mig. Så længe vi har det system, hvor det afhænger af landets koefficient og ikke klubbens, så må vi jo være i samme båd. Om det er Brønby, FCK, Aalborg, Esbjerg eller Midtjylland. Uanset hvad er det vigtigt, at så mange hold som muligt vinder flest mulige kampe.«

Påstand 4: Du ville kunne skabe europæiske resultater med FC Midtjyllands trup.

»Ja. Jeg har haft fem-syv forskellige FCK-hold, og jeg har skabt europæiske resultater med alle holdene. Så det er nemt at svare på. Grundlaget for at gøre det rigtig godt i Europa er der. De har mange spillere med fart, der er gode en-mod-en og gode individualister. Så holdet er absolut bedre end visse FCK-hold, vi har været i Europa med. Men mit hold lige nu er stadig bedre i Europa.«

Ståle Solbakken og Brian Priske er nu rivaler i FCK og FC Midtjylland, men tidligere var Priske Solbakkens assistent i FCK. Foto: Henning Bagger Vis mere Ståle Solbakken og Brian Priske er nu rivaler i FCK og FC Midtjylland, men tidligere var Priske Solbakkens assistent i FCK. Foto: Henning Bagger

Påstand 5: Du vil hellere have Erik Sviatchenko i dit forsvar end Andreas Bjelland.

»Nej.«

Påstand 6: Du ville elske at stjæle Pione Sisto for snuden af FC Midtjylland.

»Nej.«

Påstand 7: Claus Steinlein er Superligaens bedste købmand.

»Nej, det er han langtfra. Midtjylland har lavet nogle gode køb. Men hvis Midtjylland laver et køb, som ikke slår til, har det mindre fokus end i FCK eller Brøndby. Det fokus, der er på Midtjylland, er kun i Herning og omegn. Det kan slet ikke sammenlignes med det i Brøndby eller FCK. Det er to forskellige verdener.«

»Alle købene, som ikke fungerer fra dag ét hos FCK, peger man hårdt på. Pep Biel og deres angriber Sory Kaba kostede cirka det samme. Men der er mega forskel i forhold til presset. Der er hurtigt dommedagsprofetier fra tv-stationer, medier og store løssalgsaviser.«

»Hvis vi havde lånt en angriber til Silkeborg, som har kostet i omegnen af 15 millioner kroner (Ståle taler her om FCMs Junior Brumado, red.), havde der været kæmpe ballade. Det kan ikke sammenlignes. Jeg tager ikke noget fra Midtjylland, de har lavet nogle rigtig gode køb. Men ingen medier tager sig af deres køb, der ikke fungerer. Måske Herning Samtidstidende, men den læser jeg ikke.«

Påstand 8: Du er ramt på stoltheden over, at det er en klub fra Herning og ikke AGF eller Brøndby, der dominerer jer.

»Overhovedet ikke. Midtjylland har gjort det godt. De har en god organisation uden for banen, de har en rigtig god ejer i Matthew Benham, som forsyner dem med mange gode ting. De er langt fremme på rigtig mange områder. Vi kan også helt sikkert lære af Midtjylland på nogle områder. Al ære til Midtjylland i forhold til, hvordan de har klaret at bygge det op.«