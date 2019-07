Robert Skov tager turen fra FC København til Hoffenheim.

Det blev offentliggjort lørdag få timer før FCKs kamp mod AC Horsens, og netop tidspunktet er noget, der ærgrer FCK-manageren.

Salget kommer nemlig for sent på sæsonen.

»Det er dårlig timing, men Robert (Skov, red.) har fået et tilbud, han er meget tilfreds med, og vi har fået tilbud, vi er tilfredse med. Salget kommer sent, men sådan er livet,« siger Ståle Solbakken til TV3 Sports reporter.

Ståle Solbakken spår Robert Skov en lysende fremtid i Hoffenheim:

»Hvis de (Hoffenheim, red.) er gode til at spille ham rigtigt, så han kan få brugt sit våben, som er venstrebenet, så skal det nok blive godt. Ellers er Robert Skov en løbestærk og hårdtarbejdende dreng, som ikke får problemer med at indordne sig, så det er jeg ikke bekymret for.«

Den norske manager havde håbet på at kunne holde på Robert Skov, men fortæller, at salget af Robert Skov nu giver mulighed for FC København til at forfølge et par kandidater til holdet, som de har kigget på.

Han vil dog ikke udelukke, at FC København vil gå med de muligheder, de i forvejen har i truppen. Til kampen mod AC Horsens bliver det Carlo Holse, der starter inde på Robert Skovs plads på højrekanten.