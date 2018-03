I videoen kan du se Youssef Toutouh fejre, at FCK vandt det danske mesterskab i 2017.

Youssef Toutouh har det sidste stykke tid ikke lagt skjul på, at han gerne vil skifte FC København ud med en ny klub.

Dog takker han ikke ja til hvad som helst, på trods af at han med stor sandsynlighed har spillet sin sidste kamp i den hvide løvetrøje. Det fortæller FC Københavns træner Ståle Solbakken i et interview med Copenhagen Sundays.

»Han har sagt nej til nogle attraktive tilbud fra skandinaviske klubber i hvert fald, der kunne have givet os nogle penge, og som kunne have givet ham en god start i en ny klub. Men det er Youssefs valg. Men han træner godt og holder humøret højt, men der er mange andre, der er foran ham,« siger Ståle Solbakken, der kalder det en overraskelse både for ham selv og Youssef Toutouh, at sidstnævnte stadig var i København, da klubben kom hjem fra træningslejr inden forårssæsonen startede.

Begge havde forventet, at den 25-årige spiller havde fundet en ny klub.

Youssef Toutouh regner ikke selv med flere minutter i den hvide trøje. Foto: Mads Claus Rasmussen

Youssef Toutouh er da heller ikke på FC Københavns liste over registrerede spillere hos DBU, og i et stort interview med BT fortæller midtbanespilleren også, at han ikke regner med, det bliver til flere optrædener for den danske hovedstadsklub.

»Lige nu er jeg stadig i FCK og en del af holdet. Som jeg også har sagt til Ståle, forventer jeg ikke noget i spilletid i forhold til kontraktsituationen. Jeg kommer til træning hver dag ligesom alle de andre og yder mit bedste, og hvis han en dag får brug for mig, står jeg selvfølgelig til rådighed. Men det kan sagtens være, at jeg har spillet mine sidste minutter i FCK. Jeg bliver her, til min kontrakt udløber til sommer, og så ser vi, hvad der sker,« siger Youssef Toutouh, der ikke selv mener, han har udtalt sig for hurtigt om et skifte.

»Jeg føler ikke, at jeg har været for hurtig på den og sagt, at jeg skulle væk nu. Man skal selvfølgelig altid passe på, hvad man siger, før det er sket, men jeg har længe følt, at jeg var klar til at skifte, og jeg har flere sæsoner vist, at jeg har noget, som godt kan udvikles endnu mere. Jeg har spillet rigtigt mange europæiske kampe, også i Champions League, så jeg mener, jeg har vist, at jeg har noget, som godt kan udvikles til noget endnu større,« fortæller han i interviewet med BT.

Og tilbud har der umiddelbart ikke manglet - dog har 'de rigtige' bare ikke været der endnu. Ifølge BTs oplysninger har tre danske Superligaklubber - OB, FCM og AaB - forsøgt at sikre sig dansk-marokkanerens underskrift i det danske transfervindue, ligesom at svenske klubber der kan hente spillere frem til 31. marts også har forsøgt.