Coronakrisen får nu også konsekvenser i FC København.

Klubbens spillere, trænere og sportslige ledelse går således 20 procent ned i løn. Indtil videre i en periode på to måneder.

Det meddeler FCK i en pressemeddelelse.

Her fremgår det samtidig, at beslutningen er truffet i samråd med hovedaktionærerne og bestyrelsesformand Bo Rygaard.

»Vi sætter stor pris på, at spillerne og den sportslige ledelse i klubben har valgt det her skridt for at give klubben bedre og mere bæredygtige forudsætninger i en vanskelig periode. Det viser, at vi står sammen om at komme sikkert igennem en kritisk situation og stå stærkere på den anden side,« siger Bo Rygaard.

Lars Seier Christensen, der ejer godt 22 procent af aktierne i klubben, bakker op om beslutningen.

»Alle fodboldklubber og virksomheder er lige nu i en periode med stor usikkerhed. Derfor giver det god mening at være mest muligt på forkant. Det her tiltag fra spillerne og den sportslige stabs side viser, at vi alle har det samme mål: At få FCK bedst muligt gennem den her tid, så vi kan kaste al energi ind i at jagte succes, når fodbolden igen ruller,« siger Lars Seier Christensen.

