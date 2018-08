Efter FC København ved at have ramt den trup, der skal få dem tilbage til toppen af dansk fodbold?

Det kan det se ud til, hvis man spørger Ståle Solbakken. FC København går ind til Europa League-returkampen mod islandske Stjarnan med et godt udgangspunkt efter 2-0 på Island. Den præstation blev fulgt flot op af en 4-0-sejr i Parken over AaB.

Derfor fristes man til at spørge, om FC København allerede nu er færdige med at handle ind i sommerens transfervindue.

Spørger man Ståle Solbakken selv, så er der intet, der er lukket - men heller ikke for alvor åbent. I hvert fald lyder det ikke til, at der skal hentes mere, medmindre der først kommer flere penge i kassen.

Jesse Joronen (tv) og Andreas Bjelland (midten) er nye i FCK-trøjen i denne sæson. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Jesse Joronen (tv) og Andreas Bjelland (midten) er nye i FCK-trøjen i denne sæson. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg er rimelig tilfreds med truppen, men der er en måned igen. Det kan jo sagtens ske, at der er nogle store hold, der vil have nogle af vores spillere. Og der kan ske noget undervejs, der gør, at vi skal handle. Men det er alt for tidligt at sige,« fortæller Ståle Solbakken.

Københavnernes seneste ageren på transfermarkedet var salget af målmand Robin Olsen til AS Roma for 63 millioner kroner med mulighed for yderligere 26 millioner kroner i bonusser. Selvom pengekassen har fået en solig indsprøjtning, har det ingenting at sige for resten af transfervinduet.

»Nej, egentligt ikke,« lyder det kortfattet fra den norske træner.

Ikke meget til salg

Når Solbakken siger 'store klubber', tyder det på, at der skal solide beløb til for at lokke nordmanden til at sælge.

Fakta FCKs transfervindue Tilgange Kenan Kodro (Mainz)

Jesse Joronen (Horsens)

Andreas Bjelland (Brentford)

Dame N’Doye (Trabzonspor)

Sotiris Papagiannopoulos (Östersunds)

Bashkim Kadrii (endt leje – Randers) Afgange Robin Olsen (Roma)

Federico Santander (Bologna)

Andrija Pavlovic (Rapid Wien)

László Köteles (Endt kontrakt)

Erik Johansson (Djurgården)

Uros Matic (Austria Wien)

Youssef Youtouh (End kontrakt)

Der florerer en del rygter omkring, at Bashkim Kadrii kan være på vej væk i jagten på mere spilletid, mens de tidligere har været planen, at Peter Ankersen skulle have været solgt i sommerens transfervindue.

Peter Ankersen ser ud til at være FCK-spiller i efteråret også. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Ankersen ser ud til at være FCK-spiller i efteråret også. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ankersen er der ikke noget på. Han bliver her, selvom der aldrig er noget, der er helt lukket. Når det gælder Bashkim, så er vi i dialog med ham, og så længe han er her, så gør han sit bedste. Hvis han ikke er her, er det fordi, vi sammen har fundet noget bedre,« sagde Ståle Solbakken.

Derudover ligger der lidt usikkerhed omkring forsvarsspilleren Michael Lüftner, der ikke har spillet meget og ser ud til at være det klare fjerdevalg i det centrale forsvar bag Andreas Bjelland, Daniel Vavro og Sotiris Papagiannopoulos.

Et salg kan være på tale, men såfremt FC København klarer sig frem til Europa League-gruppespillet, kan Ståle Solbakken godt se, at tjekken får en rolle at spille.

Michael Lüftner er langt fra spilletid men kan indgå i FCKs planer for efteråret. Foto: RODRIGO JIMENEZ Vis mere Michael Lüftner er langt fra spilletid men kan indgå i FCKs planer for efteråret. Foto: RODRIGO JIMENEZ

»Hans situation er den samme, som den var før sæsonen, bortset fra at han har fået meget mindre spilletid, end han fik i fjor. Men kommer vi til et europæisk gruppespil, så er det altid fornuftigt at have fire stoppere,« nævner Ståle Solbakken.